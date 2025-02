Varaďa smetl Spartu 6:2, derby pro Hradec. Super obrat Motoru s Brnem

Mistr i bez vyloučeného Janka bere dva body

Hokejisté Třince zvítězili v Plzni 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si pátou výhru z posledních šesti utkání. Hosté, kteří po inkasovaném gólu při dlouhém oslabení kvůli vyloučení beka Bohumila Janka, dokázali ve třetí třetině v souboji tabulkových sousedů vyrovnat hubený náskok soupeře a po bezbrankovém prodloužení jim zajistil druhý bod vítězným nájezdem Andrej Nestrašil. Domácí se v rozstřelu neprosadili, ale alespoň protáhli bodovou sérii na šest zápasů.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Plzeň): „Základní část se blíží ke konci a moje hodnocení je podobné jako v hodně předchozích zápasech. Nechci snižovat výkon gólmana soupeře, ale mohu říci jen to, že jsme dnes hráli fakt dobře. Byli tam všechny parametry hry, které chceme. Máme ale trvalý problém proměnit šance. Po dvou třetinách to měl být rozhodnutý zápas v náš prospěch. Bohužel nebyl a ve třetí třetině rozhodla maličkost o vyrovnávacím gólu a potom technická dovednost Třince v nájezdech o druhém bodu. Chtěli jsme v prodloužení opět odvolat gólmana, ale nebyla k tomu konstelace. Nájezdy nám nejdou ani v tréninku.“

Jiří Raszka (Třinec): „Dnes jsme byli ve dvou třetinách horším týmem a dovolili soupeři mnoho brejků a šancí jak při hře pět na pět, tak paradoxně i při vlastních přesilovkách. Musím vyzdvihnout výkon gólmana Mazance, který nás podržel a udržel tím stále ve hře. V pětiminutovém oslabení ve druhé třetině jsme měli spoustu dobrých bloků, ale nakonec nám to tam propadlo. To vyplynulo z naší předchozí nedisciplinovanosti. Museli jsme si k tomu něco říci a třetí třetina z naší strany byla mnohem lepší. Byla korunována gólem a šlo se do prodloužení. Nájezdy jsou buď, anebo. Dva body jsou pro nás po vývoji utkání skvělé.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:52. Zámorský Hosté: 43:07. Sikora, . Nestrašil Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Lev (C) – Matýs, Mertl, Šiler. Hosté: Mazanec (Kacetl) – J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Koch, Jank, Jandus – Cienciala, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Kovařčík, Nestrašil, Hudáček – Teplý, Sikora, Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5012 diváků

Zygmunt spasil Litvínov

Hokejisté Litvínova porazili Mladou Boleslav 1:0 a ukončili sérii čtyř porážek. O první výhře Vervy nad Bruslaři v sezoně rozhodl v čase 58:15 premiérovým gólem v sezoně polský útočník Pawel Zygmunt, brankář Šimon Zajíček udržel popáté v ročníku čisté konto. Středočeši si připsali pátou porážku v řadě.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Litvínov): „V pátek proti Pardubicím jsme hráli jen 20 minut a chyběly nám herní návyky, dnes jsme to dokázali zlepšit. Udrželi jsme výkon celých 60 minut, byli jsme za to odměnění pozdním gólem za tři body. Těsné vítězství, když hráči pracují a jsou odměnění, může být obrovským impulzem.“

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Litvínov měl velmi dobrý pohyb. Když nás napadal, dělal nám problémy, nemohli jsme se dostat z pásma. I tak musím hráčům dát velký kredit za zblokované střely, šli do nich po hlavě, výkon podpořil výborný Růžička v brance. Závěr nám zkazil bodovou radost. Je to sport, hokej se hraje 60 minut, nám dvě minuty scházely.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:15. Zygmunt Hosté: Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Baránek, Baláž, Polášek, Gajdoš, Czuczman – Zygmunt, Jícha, Havelka – Sandberg, Sukeľ (C), Ikonen – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Čajkovič, Gut, M. Pekař. Hosté: J. Růžička (Furch) – Jánošík (C), Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, A. Čech – Junttila, Fořt (A), Skalický – Mazura, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Moses – Suchý, Závora, J. Stránský – Dvořáček. Rozhodčí T. Mejzlík, L. Květoň – J. Frodl, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 950 diváků

Tříbodový Hladonik sestřelil Spartu

Hokejisté Vítkovic výrazně porazili Spartu a ukončili její devítizápasovou sérii výher. Na vítězství 6:2 měl velký podíl Jan Hladonik, který dva góly vstřelil a na jeden přihrál. Korunovace Pražanů za pravděpodobný triumf v základní části se tak odsouvá minimálně o jedno kolo.

Ohlasy trenérů

Aleš Krátoška (Vítkovice): „I když jsme dali první gól, tak první třetina nakonec vyzněla v náš neprospěch. Nicméně od druhé třetiny do toho kluci dali úplně všechno. Za to jim musíme poděkovat. Bylo tam srdce, bojovnost, obětavost, zkrátka úplně všechno, navíc podpořeno skvělými fanoušky. Pro nás je každý zápas boj o bytí a nebytí, takže si tří bodů moc vážíme. Tím více, že jsme je vyválčili proti tak kvalitnímu týmu jako Sparta. Ale nic rozhodnuto stále není, potřebujeme nějaké body ještě udělat.“

Antonín Stavjaňa (Sparta): „My jsme tahali delší šňůru vítězství, ale domácí byli dnes daleko hladovější a šňůru nám utnuli. Tím, jak se blíží konec základní části, jsme chtěli mít formu a zdravé hráče a vzhledem k tomu, že zbývá ještě zhruba týden do konce základní části, doufáme, že nás tohle všechno ještě potká. To, jak jsme dneska zápas sami sobě pokazili, bychom určitě neradi viděli potom v play off.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:48. Hladonik, 22:10. Auvitu, 23:59. Roberts Bukarts, 24:34. Říčka, 29:59. Kalus, 41:03. Hladonik Hosté: 16:43. Irving, 18:37. Špaček Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Barinka – Eberle, Přibyl, Hauser – Roberts Bukarts, Hašek, Lednický – Říčka. Hosté: J. Kovář (25. Kořenář) – Irving, Moravčík, Seppälä, Kempný, Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka (C), Řepík (A) – Horák, Špaček, Chlapík – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – D. Vitouch, Lajunen (A), Salomäki – O. Hrabík. Rozhodčí A. Jeřábek, J. Ondráček – L. Rampír, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 8 509 diváků

Černoch zadržel Kladno na dně

Hokejisté Karlových Varů porazili Kladno 2:1 a připsali si sedmou výhru nad Rytíři v řadě. Energie uspěla ve čtvrtém z posledních pěti zápasů, Kladno si připsalo třetí nezdar za sebou a i nadále je poslední.

Ohlasy trenérů

David Moravec (Karlovy Vary): „Dnešní výsledek se vůbec nerodil lehce, bylo to hodně ubojované, oddřené a odmakané. My jsme si museli v podstatě takovým tím play off módem vytrpět a zasloužit výsledek. Jsme rádi, že na hraně sebeobětování jsme zápas zvládli. Bylo to velmi náročné, ale takové jsou všechny zápasy, kde fakt o něco jde.“

Václav Skuhravý (Kladno): „Utkání se mi nehodnotí dobře, protože jsme prohráli. Myslím si, že dnes to byl klasický zápas, kdy jde každému o všechno, protože Vary hrají o čtyřku a my hrajeme úplně o každý bod. Nebylo to dnes moc koukatelné, bylo tam hodně soubojů, žádné vyložené šance nebyly ani na jedné straně. Bylo to takové upracované.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:29. Šír, 32:34. Černoch Hosté: 42:21. Pytlík Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, D. Moravec, Dlapa, Dorot – Jiskra (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Čihař, Sapoušek, Kofroň. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Hanousek, Pietroniro, Vandas, Nemčík, Komuls, Šátek – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Hults, M. Procházka (A) – J. Strnad, Bláha, Jágr (A) – Kusý, Straka, Jarůšek – Višněvskij. Rozhodčí Robin Šír, Tomáš Cabák – Tomáš Gerát, Petr Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5874 diváků

Po zranění Machovského přišla pohroma

Hokejisté Liberce deklasovali Olomouc na jejím ledě 6:1. Severočeši rozhodli o svém vítězství už v první třetině, kdy po zranění brankáře Matěje Machovského hned třikrát využili dlouhou přesilovou hru a vypracovali si čtyřgólové vedení. Liberec se v tabulce posunul na 10. místo, Olomouc doma neuspěla popáté za sebou a je předposlední. Hanáci získali stejný počet bodů jako poslední Kladno.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Rozhodla první třetina, hlavně poslední tři minuty. Nesmyslně jsme tam vystřídali a v oslabení ve třech jsme dostali dva góly. Potom jsme inkasovali ještě deset sekund před přestávkou a prohrávali jsme 0:4. Pak jsme se sice ještě snažili, ale bohužel nedáváme góly. Po první třetině to pro nás byla studená sprcha, těžko jsme se s tím vyrovnávali.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Pro oba týmy to bylo velice těžké utkání. Jsme rádi, že jsme do něj dobře vstoupili. V první třetině jsme si pomohli přesilovkami a položili jsme základ pro vítězství. Věděli jsme ale, že ještě není rozhodnuto a nechtěli jsme domácí pustit do zápasu. Chtěl bych tým pochválit, jak hrál ve třetí třetině zodpovědně a trpělivě. Dokráčeli jsme k veledůležité výhře. Bodů z Olomouce, kde se hraje velmi těžce, si extrémně vážíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:40. Orsava Hosté: 08:28. Filippi, 18:01. Flynn, 18:34. Lantoši, 19:50. Bulíř, 21:06. Flynn, 52:56. A. Musil Sestavy Domácí: Machovský (18. Sedláček) – T. Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Škůrek, Ondrušek (C), Mareš – Orsava, Kusko, Fridrich – Navrátil, Anděl, Plášek – Kohout, Nahodil (A), Kunc – Macuh, Knotek, Káňa (A). Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Petrovický, Ivan (A), Ahac, Budík, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Zachar. Rozhodčí Hribik, Kika – Svoboda, Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc

Kometě nestačil ani Muellerův hattrick

Hokejisté Českých Budějovic uspěli v přestřelce s Brnem a vyhráli 6:5 po samostatných nájezdech. O páté výhře Motoru v řadě rozhodl Tomáš Zohorna, který se dvakrát prosadil i v zápase. Kometě nepomohl ani hattrick Petera Muellera a přišla tak o sérii pěti výher.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Od začátku bylo na hráčích vidět, že z nich spadla obava ze záchranářských bojů, do kterých jsme byli namočení. Po dlouhé době jsme předváděli dobrý hokej s držením puku. Soupeř využil naše chyby, ale podali jsme dobrý výkon a pokud bychom prohráli, byla by to porážka s charakterem. Zápas měl pro nás šťastný konec. Nevím, čím se to zlomilo, že se nám začaly dařit nájezdy. V průběhu sezony jsme byli často trestaní ztrátami výsledků za každou maličkost, v posledních zápasech se to otočilo na naši stranu.“

Kamil Pokorný (Kometa Brno): „V první třetině jsme nehráli dobře, přestože jsme vedli 2:1. Soupeř pracoval lépe. Druhá část se nám povedla, ale bohužel za stavu 5:2 namísto toho, aby se mužstvo semklo, jsme byli laxní a zbytečně vymýšleli hokej. Domácí do nás šli agresivně a dokázali srovnat. Mrzí nás, že se nám nepovedly nájezdy poté, co jsme uhráli oslabení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:25. T. Zohorna, 34:39. T. Zohorna, 51:25. Adam Kubík, 53:33. Přikryl, 58:26. Olesen, . T. Zohorna Hosté: 06:36. Mueller, 18:21. Mueller, 21:50. H. Zohorna, 32:33. Ščotka, 47:33. Mueller Sestavy Domácí: Klouček (Schacherl) – Doudera (A), Reilly, Pýcha, Kubíček, Kachyňa, Vráblík – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Novák, Přikryl, Olesen – Kašlík, Koláček, Hoch – M. Beránek, Toman, Malát – Humeník. Hosté: Krošelj (Postava) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Rozhodčí Pilný, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Tamáši srazil Dynamo

Hokejisté Pardubic prohráli s Hradcem Králové 1:2 a připsali si čtvrtý domácí nezdar v řadě. O třetí výhře Mountfieldu ve východočeském derby v sezoně rozhodl v 52. minutě Alex Tamáši. Dynamo je i nadále druhé s odstupem 11 bodů na vedoucí Spartu, Hradec Králové se posunul na třetí místo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:58. Jones Hosté: 37:27. R. Pavlík, 51:12. Tamáši Sestavy Domácí: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Jones, M. Kaut – R. Kousal, Paulovič, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Kelemen, Fiala, Herčík – Rolinek. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Kevin Klíma, Miškář – Batna, Bunnaman, Pour – A. Novotný, Štohanzl, Lang. Rozhodčí Stano, Vrba – Axman, Blažek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků