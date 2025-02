Zraněný Machovský, zdrcený záskok. Tomajko: Konec si nepřipouštím

Synonymum noční můry pro Jakuba Sedláčka? Závěr první třetiny s Libercem, kterou musel odchytat po odstoupení zraněného kolegy Matěje Machovského. V čase 17:45 nastoupil do branky za stavu 0:1 a za 125 sekund lovil třikrát při přesilovce soupeře puk ze sítě. Bez jediného zákroku. A když začala druhá dvacetiminutovka, inkasoval počtvrté. Olomouc je v největší krizi od návratu do extraligy, se kterou se povážlivě hazarduje. O pádu do baráže napoví páteční duel s Kladnem.

Pokud si Hanáci mysleli, že na pomyslné dno narazili v pátek v Hradci Králové, kdy o body přišli v čase 59:06, byli na omylu. Opravdový knock-out se na Moravu dostavil o dva dny později. Vše začalo vyloučením Martina Kohouta na čtyři minuty za vysokou hůl a krev, následoval trest za příliš mnoho domácích hráčů na ledě. „Nedovedu si to špatné střídání vysvětlit, nechápu to,“ kroutil hlavou naštvaný kapitán Jiří Ondrušek.

Pak nastala nemilosrdná tříminutovka:

Zraněná jednička Matěj Machovský měla co dělat, aby se za pomocí doktora a Jana Káni vůbec dobelhala do kabiny poté, co dlouho nehybně ležela. Do brány se po téměř čtyřech týdnech postavil Jakub Sedláček a zažil asi nejhorší chvíle v kariéře. (Není divu, že se mu o nich mluvit nechtělo a na tiskovou konferenci odmítl dorazit, jak sdělil tiskový mluvčí.) Liberečtí ho totiž v časovém rozmezí 18:02-21:06 přivítali čtyřmi kusy. „Hanáci, co je to s vámi?!“ začalo se snad poprvé za deset let v extralize ozývat starým zimákem.

„Zlomili jsme je v přesilovkách, kde jsme Sedláčka hned gólově přivítali. Jít do akce tady ve studeném zimáku? Musel to mít obrovsky těžké. Asi si to úplně neužil, ale tak to někdy je. Přeju Machovskému brzké uzdravení, myslím si, že Olomouc se stoprocentně zvedne,“ popisoval tříbodový (2+1) útočník hostů Oscar Flynn.

Víc z utkání nemá moc smysl komentovat, za stavu 0:5 bylo hotovo. I když... To, jak je na tom aktuálně trápící se klub, ještě dokreslil závěr druhé třetiny. Kvůli díře v ledu skončila o tři minuty dřív, čas se pak nahrazoval ve třetí periodě. Aneb když se kazí, tak se kazí. Všechno a úplně na maximum. „Nálada nestojí už pár dní za nic. Víme, v jaké jsme situaci,“ přikývl zdrcený Ondrušek.

Co se Mory týče, největší a jediný kredit patří fanouškům. „Plecharéna“ neprořídla, příznivci slavili i jedinou trefu Jakuba Orsavy, která alespoň smazala nesympatickou nulu ve skóre. „Fandilo se tady do poslední minuty, to jsem za takového stavu dlouho neviděl. Klobouk dolů,“ chválil i Flynn. „Děkujeme lidem, že nás v tom nenechali, a omlouváme se jim,“ přidal se Ondrušek.

Optimismus ale v Olomouci není na pořadu dne, boj o baráž se čtyři kola před koncem základní části zužuje na ni a Kladno. Vzájemný souboj, dost možná rozhodující, je na programu v pátek. „Nejdřív však myslíme na Třinec, kde musíme urvat nějaké body,“ připomněl úterní mač Ondrušek.

Kdo bude chytat? „Uvidíme,“ nechtěl se kouč Jan Tomajko absolutně bavit o stavu Machovského. A že by se do branky vrátil zdravotně rozbitý Branislav Konrád, je nereálné. „Těžko říct...“ dodal.

„Kohouti“ jsou v takových trablech, že už se mluví i o tom, zda trenér Tomajko není u týmu příliš dlouho a nechtělo by to impuls v podobě změny na lavičce. „Jako že bych už zítra nepřišel? Nepřipouštím si to, bojuju,“ odmítl tuto variantu muž, který je zároveň jednatelem klubu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:40. Orsava Hosté: 08:28. Filippi, 18:01. Flynn, 18:34. Lantoši, 19:50. Bulíř, 21:06. Flynn, 52:56. A. Musil Sestavy Domácí: Machovský (18. Sedláček) – T. Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Škůrek, Ondrušek (C), Mareš – Orsava, Kusko, Fridrich – Navrátil, Anděl, Plášek – Kohout, Nahodil (A), Kunc – Macuh, Knotek, Káňa (A). Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Petrovický, Ivan (A), Ahac, Budík, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Zachar. Rozhodčí Hribik, Kika – Svoboda, Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc