Pardubice - Plzeň 0:2. Krize Dynama trvá, Západočeši berou všechny body

Hokejisté druhých Pardubic prohráli v předehrávce 50. kola extraligy s Plzní 0:2 a připsali si pátou domácí porážku za sebou. V čase 36:55 rozhodl lotyšský obránce Kristians Rubins a 51 sekund před koncem při power play do prázdné branky pojistil výsledek finský útočník Markus Nenonen. Slovenský brankář Dávid Hrenák udržel poprvé v sezoně čisté konto. Pardubice vyhrály jediné z posledních devíti utkání a mají před třetím Hradcem Králové jen tříbodový náskok. Plzeň se po čtvrtém vítězství z uplynulých pěti duelů bodově dotáhla na osmou Mladou Boleslav.

Dynamo nastoupilo bez útočníka Martina Kauta, který v úterý v Liberci utrpěl zranění ve spodní části těla a zmešká zbytek sezony. Plzeň bez Adama Měchury a Jakuba Klepiše byla v ofenzivě jen s 11 hráči a do útoku se zařadil také obránce Radim Šalda.

Hned po 74 sekundách měli hosté možnost přesilové hry po Radilově faulu, ale Dynamo se ubránilo. V první třetině se hrálo bez větších šancí. V 11. minutě z úhlu vypálil na Hrenáka domácí Kelemen, snažil se ještě dorazit puk ležící za plzeňským gólmanem, ale sudí už hru přerušili. Hrenák si poradil i se střelami Vondráčka a Mandáta.

Po 24 vteřinách druhé části šel pykat plzeňský Malák, ale hosté se v oslabení také ubránili. Při Kondelíkově trestu ve 26. minutě měli Západočeši šance otevřít skóre. Po Lvově přihrávce se ocitl sám před Willem Matýs, ale gólmana Dynama neprostřelil. Po Merežkově střele od modré čáry pomohla domácím pravá tyč. Už po přesilovce se dostal před Willa Simon, který však přestřelil.

Plzeň byla nadále aktivnější a nebezpečnější. Až ve 34. minutě prověřil na druhé straně Hrenáka Kousal. Will si poradil s ránou Zámorského od modré čáry i se střelou Nenonena. V čase 36:55 už se radovali z vedení hosté. Willa překonal po kombinaci se Simonem Rubins.

V 38. minutě mohl odpovědět Radil, který po vhazování z levého kruhu trefil horní tyč. Plzeň měla další možnosti zvýšit náskok. Will vytěsnil Lalancetteovu střelu a poradil si i s Rohlíkovou dorážkou. Sedm sekund před koncem druhé třetiny sice pardubického gólmana překonal Kvasnička, ale po trenérské výzvě domácích sudí Ondráček s Pražákem gól neuznali, protože Simon v brankovišti podle nich atakoval Willa.

Ve 45. minutě při Schleissově vyloučení hned po pěti sekundách Jones z levého kruhu překonal Hrenáka, ale po trenérské výzvě Plzně se vyrovnání nekonalo, protože gólmana atakoval Weatherby. Ve zbytku oslabení se hosté ubránili. Dynamo se neprosadilo ani při Elsonově trestu. O pojistku se postaral při power play Nenonen.

Hlasy trenérů

Marek Zadina (Pardubice): „Neodehráli jsme dobré utkání, proto je takový výsledek. Nedáváme góly a bohužel naše hra není teď dobrá. Pracujeme s hráči, máme před sebou ještě dva zápasy základní části a play off začíná až v březnu. My se soustředíme akorát na závěr základní části a nepodléháme nějaké panice nebo něčemu takovému. To vůbec ne.“

Václav Pletka (Plzeň): „Podali jsme dobrý výkon podpořený skvělým gólmanem (Dávidem Hrenákem), který nás podržel v situacích, kdy Pardubice měly nějaké šance. Připravovali jsme se na to a troufám si říct, že ve druhé třetině jsme byli lepší. Měli jsme tam dobré pasáže v ofenzivní zóně. Měli jsme pár šancí, škoda, že jsme některou neproměnili. Mohli jsme vést třeba 2:0. Jsou to pro nás cenné tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 36:55. Rubins, 59:09. Nenonen Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Kondelík, Kelemen – R. Kousal, Jones, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Paulovič, Herčík – Weatherby. Hosté: Hrenák (Malík) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Kvasnička, Piskáček, Merežko – Matýs, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Šalda, Lev (C), Schleiss (A) – Šiler, Mertl. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice