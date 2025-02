14 týmů, 14 úkolů: Komu o co jde v extralize před koncem základní části

Video se připravuje ... Pátek, neděle, úterý a je hotovo. Zbývají tři hrací dny + čtvrteční předehrávka Pardubic s Plzní a hokejová extraliga zajede do depa. Po zahřívací jízdě trvající 52 kol začne to pravé ořechové. Play off a baráž. Nervy a peklo. Ale pozor, to samé očekávejte v atraktivním finiši dlouhodobé fáze, která strhává fanoušky k rekordní návštěvnosti. Ač se to možná nezdá, práce čeká celou čtrnáctku, včetně Sparty. Odfrknutí by se jí nevyplatilo. Co kde potřebují dokázat nebo vyladit?

14. Olomouc Nepodlehnout velkému stresu Před rokem stačilo 58 bodů na vstup do předkola play off, letos vám obnos 63 bodů nemusí stačit na holou záchranu před baráží s šampionem Maxa ligy. Hanákům je i v ledové plecharéně hodně horko, jde vážně o všechno. Případná páteční domácí výhra nad Kladnem může být rozhodující, protože určí mentální nastavení obou ohrožených týmů do posledních dvou kol. Kohouti potřebují v bráně Matěje Machovského a jeho precizní výkon, to je základ všeho. Ale jenom o něm to není. V kabině si hráči s trenéry musí rovněž ujasnit, jako hru na Rytíře vytasit. Občas se zdá, že mezi nimi nepanuje shoda. 25 Tolik plusových bodů v hodnocení účasti na ledě má olomoucký Michal Kunc, jediným hráčem Rytířů v kladných hodnotách (+1) je obránce Griffin Mendel.

13. Rytíři Kladno Najít léčbu místo Tralmakse Rytíře čeká v pátek klíčová bitva v Olomouci. V neděli hostí v předposledním kole Vítkovice. Aspoň jednoho z těchto soupeřů potřebují porazit. Pokud to Kladno nezvládne, počtvrté za sebou spadne do baráže. Se záchranářskými pracemi má zkušenosti. Ale výpadek Eduardse Tralmakse způsobuje velké bolení hlavy. Nejproduktivnější kladenský hráč chyběl v úterý proti Českým Budějovicím kvůli druhému vyššímu trestu, stopku na další utkání dostal za faul na karlovarského Redlicha. Tým táhne hlavně Jaromír Jágr, na což si lehce postěžoval kouč David Čermák. 3 Tolikrát hrálo Kladno baráž během tří sezony od návratu mezi elitu v ročníku 2020/21.

12. Vítkovice Ridera Navázat na debakl Sparty Cesta teď už může vést jen vzhůru. Ostravský celek nemá snadný los – hraje doma s Litvínovem, jemuž jde o čtyřku, venku s tonoucím Kladnem a nakonec s Hradcem Králové, o jehož účasti ve čtvrtfinále se může rozhodovat do posledního zápasu. Poprava Sparty 6:2 musela tým nakopnout, Vítkovice i přes úterní porážku v Brně vypadají, že jsou z nejhoršího venku, vrátili se marodi. Znovuzrozený tým míří do předkola, pro každého může být nevyzpytatelným soupeřem. 6:3 Tak vypadá poměr vítězství a porážek Vítkovic pod Václavem Varaďou za posledních 9 utkání.

11. Oceláři Třinec Umístění teď není důležité Kdo je v play off skolí, dostane zvláštní cenu od majitelů 13 extraligových klubů. Zlatou gilotinu s nápisem Konečně… Jenže, v jaké fázi play off se někdo takový najde? Zkrátka a dobře, Třinec jako maturitní otázku znovu po roce nechcete. I když už nenarazíte na démona Voženílka a z Růžičky kvůli dlouhému zranění letos nejde takový strach, jistí se nemůžete být ničím. Slezané nyní extra neřeší, kolikátí skončí po 52 kolech, spíš se chtějí co nejlépe naladit a vyzkoušet, co potřebují. A pak do toho zase kopnou… 26 Tolik porážek po základní části měli Oceláři před dvěma roky, přesto si z předkola došli až pro titul. Nyní jsou na 28 prohrách.

10. Bílí Tygři Liberec Dostat do předkola Boleslav Pod Ještědem v úterý večer úlevně vydechli, definitivně si zajistili místenku v předkole a překonali základní cíl, který si vytyčili zkraje ledna při vyhlášení mobilizace: dostat se přinejhorším na 13. flek. Dnes už je kulisa v tygřím výběhu mnohem pozitivnější a v týmu si jistě malují, jak by bylo výhodné ve finiši přeskočit devátou Plzeň a osmou Boleslav. A tu ideálně dostat do předkola, protože na Bruslaře si Severočeši dlouhodobě věří. Na body to mají zatím 4:5 a v neděli přijde na řadu žhavé derby na liberecké půdě. Půjde o hodně. 3+5 Takovou bilanci gólů a nahrávek má v posledních šesti utkáních exboleslavský útočník Róbert Lantoši.

9. Škoda Plzeň Zkusí trhnout domácí prostředí Gól obránce Maláka v prodloužení do opuštěné karlovarské branky zajistil Indiánům předkolo. Potom, jak se sezona vyvíjela, je to úleva. Plzeň hrála od konce října v každém utkání o bytí a nebytí. Dává málo gól, drží ji brankáři, zejména Nick Malík. Taky byl pořád někdo na marodce, kádr se obměnil. Ale ubojovala to a teď může tropit starosti jiným. Západočeši by chtěli v play off začínat doma. Hrají v Pardubicích, s Motorem a v Olomouci. Tři body na osmou příčku není žádná neřešitelná propast. 109 Tolik gólů nastřílela Plzeň ve 49 zápasech základní části, což je nejmíň v extralize.

8. BK Mladá Boleslav Utnout lavinu porážek Tady to je jednoduché: Bruslaři nutně potřebují zastavit příval proher, je jich šest v řadě, přičemž poslední tříbodový zápas nese datum 31. ledna (5:0 v Plzni). S tak mizernou bilancí nechcete vstupovat do play off, a tak není divu, že v boleslavském táboře nepanuje nejlepší nálada. Kdybyste se v okolních klubech ptali, koho by si právě teď přáli do vyřazovací fáze, pár hlasů by Králova družina určitě získala. Jistota, nadšení a produktivita z úvodu sezony je ta tam, ponor zelenobílých se může zastavit až v úterý a klidně na desáté, jedenácté figuře. Richard KRÁL, hlavní trenér

„V posledních zápasech nás trápí koncovka a to se projevilo i tentokrát. Bohužel teď nejsme schopní dávat góly.“

7. Motor České Budějovice Zahájit předkolo na jihu Ztráta čtyř bodů na čtvrtou Kometu není neřešitelnou křížovkou, ale má vedle sebe ještě i Karlovy Vary a o dva body bohatší Litvínov. Prioritou Motoru je skončit do osmé příčky, aby předkolo startoval doma s výhodou dvou úvodních duelů. To se nyní jeví jako zcela reálná meta. Zároveň u Motoru si nemůžete být jisti ničím, výkyvů zažil v sezoně bezpočet. Druhá a nikoli nepodstatná věc je, že Jihočeši začínají na svou stranu vábit i štěstí, které se jim předtím vyhýbalo kdykoli mohlo. Což ale není náhoda, ukazuje to na skutečnost, že Budějovice šlapou správným směrem. 9:4 Motor má v extralize nejlepší poměr vyhraných/prohraných prodloužení

6. Energie Karlovy Vary Čtyřka není ztracená Nejlepší střelec extraligy Ondřej Beránek sahal v úterý v Plzni po hattricku, Energie měla blízko ke třem bodům, pak ke dvěma. Risk s hrou bez brankáře nevyšel, nakonec brala jeden. Boj o čtyřku si zkomplikovala, ale nic ještě není ztraceno. Hostí Třinec a Olomouc, na závěr základní části jedou Karlovarští do Pardubic. Dotáhnout šestibodovou ztrátu na momentálně třetí Hradec Králové by se podobalo zázraku, čtyři body na čtvrtou Kometu jsou taky dost. Zvlášť, když se tak rozparádila. Takže hlavně začít předkolo ve svém. 30 Tolik gólů už dal v nynější sezoně Ondřej Beránek, jeho předchozím maximem bylo 17 tref (2022/23).

5. Verva Litvínov Pryč ze zákopu Takhle to už dál nejde. Nový rok přivítali Krušnohorci coby lídři tabulky, v poslední chvíli můžou přijít i o místo ve čtvrtfinálové čtyřce. Jako už před rokem. Předkolo bude náročné, ošemetné, může se stát cokoli. Aby se mu Litvínov vyhnul, musí začít dávat góly, nespoléhat v koncovce jen na bratry Kašovy nebo Sukeľa a taky zchladit hlavy. Jediné výhry za 11 zápasů dosáhl výsledkem 1:0. V zákopu opakovaně neuspěje, musí z něj pryč. Recept? Zklidnit horké hlavy a najít sám sebe. 1,00 Tolik činí průměr vstřelených branek Vervy v posledních pěti kolech.

4. Kometa Brno Zůstat v elitním kvartetu Takhle má vypadat ladění na play off a řešení boje o co nejlepší výchozí pozici. Kometa sebrala šest z posledních sedmi duelů, navíc v tom jednom brala bod při ztrátě třígólového vedení. Rovněž ona není bez šance na zisk druhé příčky, v závěrečných třech utkáních musí nabrat o pět bodů víc než Pardubice a o dva víc oproti Hradci. Pak skončí za Spartou. Pokorného partě se významně zvedly přesilovky, už je téměř na 20 procentech, což je oproti původním 10 procentům velký pokrok. V týmu si v pravý čas vše příkladně sedá, tahouni určují směr, na stupnici nebezpečí pro play off Kometa letí vzhůru. 127 Nejméně přesilovek ze všech dosud odehrála Kometa, za což dlouho mohla málo aktivní hra. Ve využití početní převahy je Brno osmé.

3. Mountfield HK Nacpat se před Pardubice Mohou vyhrát i prohrát s kýmkoli. Jisté je, že svým bruslařským stylem budou protivní všem oponentům v play off. Pokud se z gólmana Škorvánka, případně Novotného stane neprostupná zeď, Hradečtí jsou schopni urvat a uhádat hromadu jednogólových výher, jak mají ve zvyku. Nemít první čtyřku by byl hřích, pátý Litvínov ztrácí už čtyři body a má starosti sám se sebou. Navíc druhé Pardubice s tříbodovým náskokem se jeví jako blízký terč. Příčka hned za Spartou je žádoucí, abyste se v eventuálním semifinále vyhnuli největšímu favoritovi. Co je důležité, Martincovi boys nehrají pod tlakem, mohou jen získat. 16 Tolik výher o jeden gól z celkových 27 triumfů zapsal Hradec Králové.

2. Dynamo Pardubice Udržet druhou figuru a najít styl Chceme být lepší, hrát hezčí hokej. Tohle přání vylézá z pardubické kabiny od prvních kol a pořád se jej nedaří plnit. Jakmile přijde náznak zlepšení, brzy se vrátí vše do starých kolejí. Ať už tým trénuje Marek, Václav nebo Miloš, čeká se, kdy bude hra upravená, učesaná, účinná. Zatím však máte pocit, že proces hledání tváře a herního stylu stále trvá. Východočeši neměli nárok proti Spartě, výsledkově horší byli s Hradcem i s Kometou, s týmy současné čtyřky. Herní sebevědomí dál schází, Dynamo pořád nemá jisté čtvrtfinále. Potřebuje skončit druhé, nejhůř třetí, aby v případném semifinále nenarazilo na Spartu. Dynamo proti elitě (bodové skóre) Sparta 0:12 (0:4, 1:8, 2:6, 3:5) Mountfield HK 4:8 (1:2p, 7:1, 2:3, 1:2) Kometa 5:7 (2:3p, 3:2, 2:3p, 3:4)

1. Sparta Praha Zůstat stále ve střehu Tři kola před koncem si sparťané zajistili Pohár Jaroslava Pouzara, nejlepším týmem dlouhodobé soutěže se stali po čtyřech letech. Hlavní show však teprve začne. Ze základního jádra v poslední době vypadli důležití borci jako Hyka, Najman, Forman nebo Kemiläinen. Můžou se nyní doléčit a naopak, klíčoví hráči mohou střídavě vysadit, aby si odpočinuli nebo před play off nepřišli ke zdravotní újmě – soupeřům jako Liberec, Hradec Králové a Brno totiž pořád o něco jde. Ani pro Spartu to první trofejí nehasne, musí být stále ve střehu. Nemůže si zahrávat s vrtkavostí formy, náladou v kabině ani se svým jménem. 7 Tolikrát vyhrála Sparta základní část, nejvíckrát za 32 sezon české extraligy.