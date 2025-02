Pátá domácí prohra, na Dynamo už se píská. Chápu to, hlesl Kondelík

Z kotle se nejednou ozývalo: Budíček! Bojujte za Teslu! Všechno marné. Na Dynamo spadla několikatunová deka. Hockeytown zavalila nemohoucnost v nejhorší čas, vedle mizerných výsledků mají Pardubice marodku narvanou rozdílovými hráči, orámovalo ji úterní těžké zranění kolena Martina Kauta, jenž má po sezoně a je otázkou, zda stihne včas přípravu na tu další.

V době, kdy více než osm tisíc příznivců odcházelo naštvaně domů, dveře kabiny A týmu se zavřely. Na dobrých dvacet minut. „Něco jsme si řekli, je to mezi námi,“ odpověděl útočník Jáchym Kondelík na dotaz ohledně interní debaty. „Ale řekli jsme si dobré věci, všichni se snažíme být pozitivní. Musíme zkrátka najít způsob, jak vyhrát zápas a odrazit se od toho.“

Po jednom z utkání probíhající sezony dnes už bývalý trenér Dynama Jan Ludvig po jednom z utkání prohlásil, že v jeho týmu sledoval víc náčelníků na úkor indiánů, žehral tím na nedostatek pracantů, kteří by se o výsledek víc porvali a šli si dobrovolně pro bolest.

Okleštěná plzeňská skvadra i tak úřadovala

Ve čtvrtek přijeli indiáni ze západu Čech, aby Dynamu znovu přitížili. Na východ Čech přitom nedorazil žádný zázračný tým luxusních hráčů, ale odolnější soubor, bojovnější, koncentrovanější. Taky sebevědomější. Přitom by se možná vešel do trenérské šatny. V sestavě Josefa Jandače bylo šest beků a deset útočníků, na křídle třetí formace zaskakoval zadák Radim Šalda.

Klíčový moment z 37. minuty dokumentoval pardubické trable. U hrazení podcenili situaci Robert Kousal s Kondelíkem, nechali Kristianse Rubinse mezi sebou vyšťourat puk, přes Dominika Simona se kotouč znovu dostal k lotyšskému bekovi, který otevřel skóre.

Simon se pak z plzeňského pohledu stal znovu klíčovým aktérem druhé gólové akce, ovšem jen na chvíli. Bek David Kvasnička se 7 sekund před koncem druhé části radoval z první sezonní trefy, jenže trenérská výzva domácích měla úspěch – Simon bránil Romanu Willovi v zákroku a manko 0:2 se vrátilo do předchozí poloviční obdoby. „Mohli jsme mít větší polštář, bohužel se to neuznalo,“ mrzelo Simona.

Z druhé strany šlo o ideální povzbuzení pro pardubickou sortu a nahrávka na obrátku. Ta se však nedostavila, herní projev se nijak dramaticky nezvedl. Dynamo se utopilo ve spoustě nepřesností, a byť díky Nickovi Jonesovi v přesilovce ve 45. minutě skórovalo, trenérská reklamace na plzeňské střídačce byla také vyslyšena. Na konci pak Markus Nenonen po Simonově asistenci rozhodl.

Kondelík: Není čas sklopit hlavy

A publikum se ozvalo. „Chápu to,“ přikývl Kondelík. „Lidi nás podporují celou sezonu, jsou skvělí. Očekávají se od nás výhry, teď jich moc nebylo, ale stejně nám pořád fandili. Takhle to dál nejde, my to víme. Sami to víme nejlíp. Ale není čas sklopit hlavy, play off teprve přijde. Jen musíme najít způsob, jak být lepší každý den. Já věřím, všichni věříme,“ dodal Kondelík.

Štve jej, že do dění ledě se neodráží snaha hráčů. „Všichni makají, hlavy však nefungují a pak vám nejedou ani nohy. Můžete se snažit sebevíc, ale vypadá to utahaně a bez šancí. Celý herní projev pak není dobrý.“

Ale to poslední, co by Kondelík udělal, by bylo lámání hole nad tím vším. „Play off ještě nezačalo. Pokud nám má někdo ukončit sezonu, musí nás čtyřikrát porazit. Já věřím, že naši sílu ukážeme! Všichni do toho na tréninku jdeme tvrdě, děláme maximum, co to jde, přidáváme si. Jen to teď úplně neklape. Ale náš tým je herně i lidský dobrý, dřív či později se to projeví,“ je si jistý.

Západočeši odjížděli na štreku domů naprosto spokojení. O to víc, že duel zvládli v okleštěné sestavě. Chyběli například útočníci Měchura, Klepiš, Holešinský. „Trenér řekl správně, že nás to semklo. Máme aspoň na čem stavět,“ potěšilo Simona.

K naprosté pohodě snad scházelo už jen vygumování trvající střelecké nuly u kapitána Jakuba Lva. „Určitě. Navzájem si přejeme všichni a přáli bychom si, aby to Kubovi konečně vyšlo, ale myslím, že všichni potřebujeme na produktivitě zapracovat,“ míní Dominik Simon.

Ten je ze všeho nejvíc rád, že slabý podzimní rozjezd je dávno pasé a Škodovka sbírá pochvaly za radikální obrat. „Na začátku sezony jsme si procházeli tmavším obdobím, měli jsme chvíli, kdy to s námi bylo fakt blbý. Ale pak jsme to otočili. Pořád je však před námi dlouhá cesta,“ uzavírá Dominik Simon.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 36:55. Rubins, 59:09. Nenonen Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Kondelík, Kelemen – R. Kousal, Jones, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Paulovič, Herčík – Weatherby. Hosté: Hrenák (Malík) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Kvasnička, Piskáček, Merežko – Matýs, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Šalda, Lev (C), Schleiss (A) – Šiler, Mertl. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice