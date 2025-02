Brízgala: Hlavně se z toho nepo**at! Gólmani Olomouce? Velká neznámá

Dvakrát v řadě vychytal Adam Brízgala v baráži pro hokejisty Kladna místo mezi extraligovou elitou. Potřetí by se boji o záchranu rád vyhnul. S Rytíři má před sebou dost možná rozhodující zápas. Tři kola před koncem základní části se Jágrův klub střetne s Olomoucí, týmem se shodným počtem bodů i stejnou formou z posledních utkání. „Stadion je mrazák a hlavně tam burácí fanoušci. Takže výhoda pro domácí. Ale není to nic, s čím bychom se nemohli poprat,“ říká kladenský gólman před dnešním soubojem na Hané.

Atmosféru na tréninku bych z tribuny popsal jako soustředěně klidnou. Souhlasíte?

„Nechceme se tím úplně svazovat a být v křeči. Víme, že zápas může být rozhodující stejně jako další, co přijdou. Uvědomujeme si, že se musíme připravit. Ale neposrat se z toho.“

Berete střet s Hanáky jako utkání sezony?

„Asi by se to tak dalo nazvat, ale koneckonců je to zápas jako každý jiný. Šedesát minut na ledě. Záleží jenom, jak k tomu přistoupíme a jak začneme. Samozřejmě víme, že musíme tomu dát všechno a vyhrát.“

Měl někdo ze zkušenějších hráčů proslov v kabině?

„Průběžně mluvíme, ale namotivování bude až před zápasem.“

Velkou ránou je pro vás disciplinární trest pro Eduardse Tralmakse. Bude hodně chybět?

„Je strašně velký bojovník. Silný na puku, rychlý. Má všechny důležité aspekty být top hokejista. Umí to na ledě využít, přebruslí spoustu hráčů, udrží se na puku a rozdá nahrávky. Góly jsou bonus. Všechno pramení z jeho dovedností. Hrozně šikovný kluk. Škoda, že nebude s námi na ledě. Furt je tady ale dalších dvacet hráčů. Je to o týmovosti, ne o individualitách. Snad ho dokážeme nahradit a kluci se prosadí.“

Dohromady se naopak dává obrana. Jiří Ticháček už hrál, v tréninku je i Petr Šenkeřík.

„Teď byly docela bojové podmínky pro všechny. Je důležité, že se hráči vrací. Snad budou v pohodě. Je potřeba dát kádr zpátky dokupy.“

Problémy má i Olomouc. Předposlední zápas nedochytal Matěj Machovský, minule už byl na střídačce. Je specifické, že nevíte, koho v brance očekávat?

„Víme, že se zranil, a je pro nás fakt těžká neznámá, jestli bude chytat. Machy je kvalitní gólman, asi bychom uvítali, kdyby si odpočinul. Je ale jedno, kdo tam je. Góly musíme dávat a nevymlouvat se, že tam je ten, nebo onen.“

Vy už víte, kdo se postaví do vaší branky?

„Víme. Ale nebudu to říkat.“

Příkladem vám jde Jaromír Jágr, který se za tým rve až do krve. Minule schytal zásah vysokou holí a hned chtěl hrát dál. Co jste tomu říkal?

„Je to šílené na jeho věk, že do toho jde takhle obětavě. Klobouk dolů. Málokterý z mladších hráčů by tam takhle naběhl zpátky. Jde o tíhu zápasu, je k tomu přidaný adrenalin. Bohužel ho hned vyndali, protože mu ještě tekla krev. Blbě se prostřídávalo.“

V posledních kolech vás trápila koncovka. Právě proto jste ve čtvrtek trénovali hru v početní výhodě?

„Každá přesilovka může být klíčová. Snažíme se to pilovat před každým utkáním. Vím, že kluci furt zkouší něco nového. Snad najdeme recept, který bude fungovat. Když se to sehraje dobře, je to těžké pro každého gólmana.“