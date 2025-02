Jak se Olomouc chystala na bitvu: „Mach“ v bublině, trenéři řešili detaily

Je čtvrtek dopoledne, den před nejdůležitějším zápasem sezony proti Kladnu o únik baráži. Věčně usměvavý vrátný Karel Skřička, duše stařičké olomoucké „plecharény“, slaví narozeniny. „A taky Orsi,“ připomene stejnou událost i u útočníka Jakuba Orsavy, jemuž je přesně o čtyřicet let méně. „I proto to zítra nemá kam uhnout,“ směje se dlouholetý zaměstnanec.

Patří mu malá komůrka u vstupu na stadion, tam jsou vtípky ještě povolené. Dál už je znát maximální koncentrace. Puky bouchají o mantinely, chlapíci se znakem kohouta na prsou rozlišovacích dresů ladí formu na poslední plnohodnotné jednotce před (pravděpodobně) rozhodující bitvou. Tady už jdou srandičky stranou.

Když zhruba v polovině tréninku procházejí kolem děti a povzbudivě křičí na hráče, nikdo tentokrát nehne ani brvou. Nezamávají. Natož aby jim klasicky poslali na památku puk obloučkem kolem postranní sítě. Teď to fakt nejde, situace je vážná. Jen obrovský bek David Škůrek poškádlí kustoda Petra Přecechtěla, který mu přichází dát kotouč vypadnutý za mantinel. Naznačí, že mu ho vrátí, aby se znovu prošel, ale s fórkem u zkušeného barda neuspěje.

Anketa Kdo skončí poslední v základní části extraligy? Kladno Vítkovice Olomouc jiný tým

Jede se „strojovitě“ dál. Hlavní zprávou pro Hanáky je, že i s gólmanem Matějem Machovským. Brankářská jednička odstoupila z nedělního zápasu s Libercem (1:6) už v první třetině, následný duel v Třinci (3:6) vynechala, byť už byla na střídačce. Realizační tým nechtěl riskovat, do akce půjde „Mach“, kterému se během tréninku několikrát pochvalně klepe hokejkami o led, v pátek.

Vystřihne několik povedených semaforů lapačkou, téměř po každé chycené ráně si poklepe o tyčky. Šedou masku však na rozdíl od kolegy Jakuba Sedláčka za celou dobu nesundá, ani když se jde napít. Ani se šéfem brankářů Martinem Pruskem nekomunikuje tolik jako parťáci. Jako by se už nějakých třicet hodin před utkáním zavřel do své bubliny a nikoho do ní nepustil.

Všichni naplno!

Do baráže se nikomu nechce a rozhodnout mohou ty nejmenší detaily. I proto kouč Jan Tomajko s kulichem na hlavě zastavuje píšťalkou cvičení, když se mu provedení nezdá stoprocentní. „Znovu, pojď,“ zavelí, rozdá puk a opakuje situaci. Jakmile obránce Jakub Sirota přesným švihem nachází skulinu mezi hradbou těl i gólmanem a skóruje, Tomajko jen pokývá hlavou a pokrčí rameny, že takhle by to šlo.

„Dej to rychleji na modrou, nehraj si s tím tak! Zpracuj, posuň a běž do clony,“ nabádá asistent Róbert Petrovický útočníky při nácviku přesilovek. To už Machovský na ledě není, teď mají pré speciální týmy. Oba trenéři každou chvíli řeší drobnosti a hned se svěřenci diskutují. Nejvíc s Karlem Pláškem a oslavencem Orsavou, kteří jsou v debatách nejaktivnější.

Aby ne, Mora využívá jen 17,36 % přesilovek, což je bída. Horší jsou v tomto ohledu jen překvapivě Pardubice (17,18 %) a Plzeň (16,08 %). A vzhledem k tomu, že Kladno naopak patří mezi nejlepší tuzemské celky v oslabení, ubrání jich 81,99 %, je třeba něco vymyslet.

Zrovna kolem střídaček prochází generální manažer Erik Fürst, ale ani on nevyrušuje aktéry na hrací ploše. Dívá se a podél plochy pokračuje dál kamsi do míst, kde stává rolba. Přestože ostrý boss budí respekt, tentokrát si ho vzhledem k soustředění se na povinnosti možná nikdo nevšimne.

Je konec. „Jdeme si za tím, co jsme si řekli v šatně. Všichni naplno!“ zavelí na závěr jednotky Petrovický uprostřed kolečka vytvořeného hráči. Hokejky opět bouchají o led, mizí se do kabiny.

V pátek od 18 hodin to vypukne naostro.