Pardubice rozhodly: Hráči dostanou pokuty. Jaká sankce jim hrozila?

Blbá nálada. Tenhle výraz zdomácněl v českém Hockeytownu. Celá sezona 2024/25 běží na levačku, ačkoli východočeský celek prakticky celou základní část strávil na špici. Hokejově či herně však strádal, důkazem budiž fakt, že Miloslav Hořava je už třetím hlavním trenérem během pár měsíců.

Ke konci dlouhodobé fáze se vynořily týmy s mnohem lepší formou a Dynamo začaly přeskakovat. To si až v posledním kole potvrdilo účast mezi elitní čtyřkou přesvědčivým vítězstvím 4:0 nad Karlovými Vary. Kdyby domácí padli o pět gólů, spadli by do předkola play off, takhle si počkají na čtvrtfinálového soupeře.

Počkají si na oponenta, ovšem nikoli v ideálním rozpoložení. Kabina už posledních pár dnů řeší otravné, nečekané problémy. Z nejvyššího vedení za hráči dorazila výzva týkající se zkrácení stávajících platových výměrů. Podle informací iSport.cz mělo jít o srážku ve výši 40 procent. A to zpětně od ledna.

Příklad? Pokud některý hráč Dynama fakturuje měsíčně 1 milion korun, chce se po něm, aby nově po klubu požadoval pouze 600 tisíc.