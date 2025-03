Kolaps Boleslavi: z 5:1 na 5:8. Tralmaks potřeboval pět bodů, stihl je za třetinu

První dvě střely Mladé Boleslavi, dva góly. Bruslaři vletěli na zamrzlé Rytíře ve velkém stylu, dvakrát v zápase vedli o čtyři góly. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se klub, kterému už v tabulce o nic nešlo, měl zmátožit. Zlom přišel ve 48. minutě.

Od času 47:37 byli hosté k nezastavení, drtivou ofenzivu táhl Lotyš Eduards Tralmaks. Dvě branky dal v oslabení, další přidal při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Asistoval i u gólů svých parťáků, do statistik se ve výsledku zapsal rovnou pětkrát, na což mu stačilo necelých 11 minut.

„Je to neuvěřitelné. Nevím. Je za tím snad nějaká vyšší moc. Upřímně jsem měl ve třetí třetině zatmění. Zbývalo 12 minut, zavřel jsem oči a bral pět bodů. Neuvěřitelná práce od kluků, že nepřestali hrát a hodně mi pomohli,“ sypal ze sebe nejproduktivnější muž tohoto ročníku.

Ve chvíli, kdy šel z ledu, ještě netušil, jak si vedl jeho největší konkurent Ondřej Beránek. Jenže Karlovy Vary padly v Pardubicích 0:4, střelec sezony vyšel naprázdno. Tralmaksova radost mohla vypuknout naplno. Reprezentant objal trenéra Davida Čermáka, pak slavil se spoluhráči v kabině.

„Před zápasem jsem to měl vzadu v hlavě, že potřebuju nejmíň pět bodů. A řeknu vám, že po prvních dvou třetinách jsem tomu vůbec nevěřil. Jakmile jsme dali dva góly, začal jsem tomu věřit. Kluci začali hrát pro mě. Udělali všechno, abych vyhrál. Šílený zápas,“ vrtěl hlavou Tralmaks.

„Chci poděkovat Kladnu, udělali pro mě hodně. Opravdu mi to tady bude chybět. Je těžké to vyjádřit slovy. Udělali ze mě hráče, kterým jsem. Bez nich bych tu nebyl,“ dodal útočník, který už v minulosti potvrdil svůj odchod od Rytířů do jiného extraligového klubu.

V posledních minutách už takřka neslézal z ledu. Když přišlo přerušení po dlouhém střídání, naznačoval střídačce, ať si vezme oddechový čas. Nebylo potřeba, rozhodčí zkoumali faul u videa a dali mu čas na oddech. Pak přišel rozhodující zásah do odkryté klece.

„Celý tým šel za Edou. Ve třetí třetině byl jak utržený ze řetězu. Připadalo mi to, jako by si vzal šťávu, co měli Galové. Připadal mi jako Asterix, jak lítal na ledě. Chtěl bych mu pogratulovat,“ usmíval se asistent kladenského trenéra Václav Skuhravý.

Jeho protějšek Richard Král měl ve tváři zachmuřený výraz. Mladá Boleslav se porážkou propadla na devátou příčku, předkolo play off proti Plzni bude rázem začínat na ledě soupeře.

„Nevím, co se stalo. Je to ostuda. Šlo nám o to, abychom začínali doma. Zkazili jsme si to sami. Sami se z toho musíme vyhrabat zase nahoru,“ komentoval drtivý výpadek obránce Filip Pyrochta.

„Dvě třetiny jsme měli naprosto pod kontrolou, jasný zápas, jasný výsledek. Šli jsme do třetí třetiny s tím, že uděláme všechno pro to, abychom nedostali gól, ať v klidu dohrajeme zápas. Pak se hra naprosto sesypala,“ doplnil k jeho slovům domácí trenér.

S týmem vyrazí do západních Čech v pátek a v sobotu, kdy jsou na programu první zápasy předkola. Až do poloviny třetí třetiny přitom všechno nasvědčovalo tomu, že hrát se bude se stejným sokem ve ŠKO-ENERGO Aréně. „Musíme to hodit za hlavu, od zítřka nastavit mód play off. V pátek máme první zápas a musíme být stoprocentní,“ vyhlásil Král.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:57. Moses, 01:38. Závora, 11:19. F. Pavlík, 27:25. Moses, 34:12. Křepelka Hosté: 27:54. Ticháček, 47:37. Kusý, 49:07. Tralmaks, 51:24. M. Procházka, 54:13. Tralmaks, 54:45. Komuls, 56:33. Bláha, 58:58. Tralmaks Sestavy Domácí: J. Růžička (Furch) – A. Čech, Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, Rekonen – Zvagulis, Závora, J. Stránský. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Komuls, Nemčík – M. Procházka (A), Filip, Tralmaks – Kusý, Hults, J. Strnad – Jarůšek, Bláha, Smoleňák (C) – Vandas, Straka, Hanousek. Rozhodčí Hribik, Baroš – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3253 diváků