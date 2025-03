Zápas dvou vítězů. Kometa ve čtyřce, Sparta potvrdila dominanci obratem

Velká sláva s mírným brněnským narušitelem. Sparta po 52. kole extraligy obdržela Pohár Jaroslava Pouzara za již jisté vítězství v základní části. Po výhře 2:1 v prodloužení proti Kometě však Pražané podstavec s blyštivou odměnou míjeli oklikou. Paradoxně slavili i brněnští hráči, kteří odmítli hrozící sešup do předkola. Do play off půjdou ze čtvrtého místa. „Hlavní je, že si můžeme odpočinout,“ cenil si hostující brankář Michal Postava, majitel 37 zákroků.

Sparťané jasně odmítli možnost sáhnout si na první získanou trofej v sezoně. Hráči nastoupení na modré čáře už před utkáním jen sledovali, jak z rukou ředitele extraligy Martina Loukoty přijali získaný primát generální ředitel Petr Vosmík a patron Jiří Nikl, sparťanská legenda.

Z kostky přál mužstvu sám Pouzar. „Celou dobu jste předváděli vynikající výkony, pohár ve vaší aréně si plně zasloužíte,“ ocenil člen Síně slávy českého hokeje i IIHF pražské vysvědčení s 29 výhrami v základní hrací době.

Jubilejní třicátá Spartě k radosti početného zástupu fanoušků Komety unikla v posledním kole. Modrobílí využili aspoň k jednobodovému sběru vynikající vstup do zápasu, hned v první přesilové hře se ranou mezi betony Josefa Kořenáře prosadil Peter Mueller. Obávaný střelec přidal sedmý gól z posledních pěti partií a potvrdil sílící formu před play off.

„Pro každého trenéra je pozitivní, když se snajpr rozstřílí. Měl chvíli sterilní pasáž, ale pracoval v tréninku i v zápasech. A byl odměněný,“ chválil nebezpečného zakončovatele kouč Kamil Pokorný.

Nešlo však o typickou akci 36letého Američana. Namísto rány z první si tentokrát trpělivě počkal na mezeru v postavení Josefa Kořenáře, nejlepšího muže brankářských statistik z hlediska průměru inkasovaných gólů, který sparťan srazil silně pod dvě branky. Mezírku mezi betony však tentokrát neutěsnil.

Rozhodl bývalý hráč Komety

Brno rána z úvodu poslala přímo do čtvrtfinále. Pražané po drtivé aktivitě srovnali v závěrečné minutě zásluhou Michaela Špačka, utkání pak rozsekl v prodloužení krásnou akcí do prázdné klece bývalý bek Komety Michal Kempný. „Hráli dobře zezadu, moc jsme se do nich nedostávali, nedokázali jsme využít přesilovky. Zvládli jsme ale otočit zápas, který nešel naším směrem, takové v play off budou. Musíme hrát až do konce,“ velel dvoubodový Špaček.

Kometě přesto závěrečné selhání nevadilo. „Gólový náskok jsme bránili, čekali na brejky, Sparta byla aktivnější. Bod pro nás má velkou cenu. Po šedesáti minutách se k nám donesly výsledky, hráči věděli, že jsou ve čtyřce, koncentrace asi opadla. Po špatném začátku sezony si mužstvo sedlo,“ hodnotil celkový výsledek trenér Pokorný.

Účet Pražanů nakonec vystoupal na 104 bodů, přestože v závěru nedávali takové rance gólů, na jaké si navykli. Tým kouče Pavla Grosse si teď dvanáct dnů odpočine. Hráči vedoucího celku dostanou volno, než se opět ponoří do klasického tréninkového procesu. Příprava se pak uzpůsobí soupeři, který přijde z předkola.

„V play off těžko říct, jestli góly budou padat, vyhráváte často na jeden,“ připomněl Špaček, že slabší výkaz z posledních duelů nemusí být ve vyřazovací fázi až takovou raritou. „Často se nám v základní části stávalo, že jsme dávali tři až pět branek, ale nejde to tak pořád. Byl to dobrý test.“

Hlavním vyučujícím se v tomto případě stal gólman Michal Postava, který čape ve vynikající fazoně a ani premiéra v play off nejvyšší soutěže mu nenahání hrůzu. „Dostal jsem se do hry hned v první třetině, rozchytal jsem se, měl jsem svou pohodu. Potřebovali jsme urvat body v posledních zápasech skoro všude. V prodloužení už jsem neměl kde nasbírat energii,“ usmál se hrdina.