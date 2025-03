Sparta povstala ze dna. Oceláři se nemohou zbavit přešlapů. Nevzdají to, říká Řepík

Režiséři všech hokejových reklam, spojte se! A vyrazte na sadu Třinec versus Sparta. Duel čtvrtfinále, který nabízí každý možný aspekt magického období s názvem play off. Sledovaná telenovela, protkaná poutavými příběhy, si odžila svůj čtvrtý díl. Vedou po něm sparťané, kteří v prodloužení rozsekli plichtu 3:3 zásluhou obránce Valtteriho Kemiläinena. Série se vrací do Prahy. „Kdyby to bylo jednodušší, nezlobili bychom se,“ ulevil si hostující Michal Řepík.