Červenka zazářil, i když přišel o gól: Proč se nepodívají? Kondelíkovi opět nadávali

Posunul Dynamo na dosah semifinále, znovu prokázal svou cenu. Devětatřicetiletý Roman Červenka s věkem nepohasíná. Dvoubodovým výkonem výrazně přispěl k vítězství Pardubic 6:2 nad Motorem, Východočeši vedou v sérii už 3:0 na zápasy. A to ještě Červenka o jeden gól přišel. „Nechápu, proč se na to nepodívali. Ale to je jedno, jejich věc. Hlavně že jsme vyhráli,“ zamyslel se člen elitní pardubické formace nad momentem z konce první třetiny.

Dvojnásobný mistr světa mluvil o situaci, kdy po natlačení Jiřího Smejkala do brankoviště doputoval kotouč do branky domácího Milana Kloučka. Rozhodčí měli o situaci okamžitě jasno, rozpažením dali najevo, že neviděli snahu pardubického útočníka opustit prostor značený modrou barvou.

„Vůbec nevím, jak to bylo, ale prý Smejkyho natlačili. Nechápu, proč se na to (rozhodčí) nepodívají. Tak to přece uznám, a pak když tak neuznám, když si nejsem jistej,“ přemítal Červenka nad odvolanou trefou, která nakonec Dynamo vůbec nemrzela, tým si došel pro pohodové vítězství 6:2.

Inkriminovanou situaci mohl výzvou ovlivnit ještě trenér Miloslav Hořava, nicméně za stavu 2:0 pro hosty neriskoval potenciální trest za zdržování hry. „Chvilku jsme nad tím uvažovali, ale nebylo to úplně průkazné, tak jsme od toho upustili. Začátek jsme i tak vytěžili, z minima jsme získali maximum, dali jsme dva góly. Nebyl to kromě druhé třetiny špatný výkon,“ hodnotil kouč.

Červenkovi neuznali gól, přesto měl 1+1

Červenka červenobílé partě pomohl dvěma body, asistoval u třetího gólu, třebaže do té doby v prvních šesti minutách druhé třetiny nezasáhl do hry. Pak se ještě postaral o úspěšnou přesilovku, brankou upravil výsledek na 4:1. A Dynamo už si zbytek utkání ohlídalo.

„Roman je skvělý hráč, nebezpečný. Prokázal to, nevím kolik let zpátky. Je nadstandardní,“ chválil Červenku Hořava. „Ani jednou jsme Motor nenechali přiblížit na jeden gól, to bylo důležité, relativně jsme hlídali vedení. Bylo to kontrolované,“ dodal opěvovaný veterán z ofenzivy.

Na druhé straně byl vidět jiný devětatřicátník. Milan Gulaš se podepsal pod oba zásahy Motoru, měl několik dalších šancí pohnout s osudem zápasu. Na probuzené Dynamo byl ale vesměs sám. Skvostná přihrávka v početní převaze i hbitý výjezd zpoza branky stačil jen na kosmetickou korekci. Pokud by po případném vypadnutí v Českých Budějovicích vousatý střelec definitivně skončil, bude mít vedení starosti s jeho nahrazením.

„Patří k nejlepším hráčům, všichni si uvědomujeme, jak kvalitní je. Ani nevím, že by plánoval konec kariéry, i když to musí vyřešit sám. Hráč je skvělý,“ přidal poklonu Červenka.

Blízko vyřazení bývalého zaměstnavatele je za stavu 3:0 pardubický útočník Jáchym Kondelík. Toho po menší strkanici v první třetině část budějovického kotle od posledního vzájemného klání na jihu Čech znovu počastovala nadávkami. „Kondelíku co, ty ku***!“ zaznělo z tribuny za Kloučkovou klecí. Někteří domácí fanoušci se od pokřiku ihned distancovali na sociálních sítích.

Sám Kondelík na středu hřiště zvedl ruku, mávl směrem ke křičícím fanouškům. Pak už se opět myšlenkami ponořil do práce, Dynamu pomohl zejména v dlouhém oslabení tři na pět, kde si Motor mnoho možností nevypracoval. „Nadávky nikdo neřeší, já jsem ani nic neslyšel, každý se soustředí na hru,“ dodal k incidentu Červenka.

Práci nicméně měli pořadatelé, kteří po čtvrtém zásahu hostů museli uklidňovat napětí v okolí pardubického kotle. K vážnějšímu incidentu nakonec nedošlo.