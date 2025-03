Pardubice jdou za „svatým Lukášem“. Načasování návratu nebylo ideální, říká Sedlák

Pohledem na základní statistiky vyšel Lukáši Sedlákovi středeční druhý part s Motorem nejméně v rámci náročného comebacku. Poprvé nedal gól ani nesebral asistenci, navíc mu přiskočil negativní bod v hodnocení plus/minus.

Jenže neproduktivitu lídr pardubického mančaftu dokonale nahrazoval obětavostí a příkladnou prací v oslabení. Vyhodil z pásma několik kotoučů v důležitých okamžicích, tělem zastavil sedm ran, tedy nejvíc ze všech hráčů v zápase. Hlavně v pětiminutovém oslabení po faulu Jana Mandáta sehrál za stavu 3:2 pro Dynamo klíčovou úlohu. Vyvedl Východočechy z hrozícího průšvihu stejně, jak mu predikoval transparent z prvního duelu, kdy si zapsal asistenci.

„Načasování návratu pro mě nebylo ideální, zvládl jsem jeden zápas v závěru základní části, herní timing mi chybí,“ byl Sedlák přesto sebekritický po druhém skalpu v sérii. „Bude to ale každým zápasem lepší. Nemá cenu nad tím teď nějak přemýšlet.“

Mistr světa z loňského roku sám sebe dobře zná. Prokousával se kanadskou juniorkou, štacemi na farmě, zahrál si NHL a byl hvězdnou Traktoru Čeljabinsk před ruskou válečnou invazí. Ve 32 letech dobře ví, co může v extralize čekat, a kde má momentálně osobní limity. Kvůli předchozímu zranění na ně naráží, přesto s ním na soupisce Dynamo získalo klid, který potřebovalo.

I když týmový projev ještě není úplně mimořádný, Pardubice by mohly v sérii s Motorem posbírat ztracené sebevědomí a mezi čtyřmi elitními mužstvy pak zase zlobit. „Ve druhém zápase to nebylo špatné, ale chybí nám víc ofenzivy. Klasické play off, hra se tahá po rozích, hodně soubojů, šancí bude daleko méně. Když je příležitost, musíme ji využít,“ věděl Sedlák, jak k partiím ve vyřazovací fázi přistoupit.

Za mužský výběr Českých Budějovic si kučeravý útočník s nebezpečnou rychlostí a příkladným krytím kotouče nikdy nezahrál. Naposledy za Jihočechy nastupoval v sezoně 2010/11 ještě jako junior, tehdy dělal zároveň kapitána v reprezentaci do 18 let. Přednost dostal před jmény jako Tomáš Hertl, Radek Faksa nebo Martin Frk. Už jako teenager prokazoval vlastnosti lídra.

I když Sedlák nemá s budějovickým áčkem zkušenost – dřív než se v něm stihl prosadit, prchl do zámoří – střet je pro něj logicky pikantní. Motor je aktuálně překážkou v cestě za pardubickými sny. O její odstranění se snaží i nejlepší hráč extraligového ročníku 2022/23, který kromě titulu světového šampiona slavil před devíti lety triumf v AHL. Na pohár za prvenství v české nejvyšší soutěži však stále čeká.