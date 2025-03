Hrachovina otevřeně: Rád bych si v Budějovicích vyříkal pár věcí, ale...

Loni čaroval v bráně Motoru v play off proti šampionům z Třince, v tu dobu už Dominik Hrachovina věděl, že nehledě na trvající smlouvu, na jihu Čech není dále žádán a musí skončit. Také o tom je další díl Zimáku, který přináší rozhovor s 30letým gólmanem, dvojnásobným mistrem Finska a bývalým hráčem působícím v KHL nebo Švýcarsku.

V Zimáku vypráví o nečekané nabídce Vítkovic ve chvíli, kdy chytal za Banskou Bystrici, kde prožíval specifickou, ale příjemnou štaci. Stejně však tajně doufal, že se dostane do ještě lepší soutěže. V tom přišlo laso od nového kouče Ridery Václava Varadi a nutnost ochránit tým od pádu do baráže. Jak tuhle náročnou a nervózní misi prožíval?

V prémiové části Zimáku dojde detailněji řeč na Hrachovinův odchod z Motoru, bývalý reprezentační brankář líčí, co od nadřízených chápal, co ne. A šel by s nimi dnes na pivo? Komentuje ze svého pohledu i hořký konec řady dalších hráčů, zejména pak Lukáše Pecha. Příběh, jenž renomovaný útočník popsal v jednom z dřívějších Zimáků, vzbudil v hokejovém prostředí velkou pozornost. Nakonec se Hrachovina baví i o své váze, s níž musí neustále bojovat, protože – jak říká – napije se vody s citronem a hned přibere.

