Dynamo slaví! Překvapení v brance Motoru, Dynamo našlo „skrytého střelce“. A Mandátův minipříběh

Motor udělal všechno proto, aby se poslední valčík autora 41 bodů ze základní části ještě protáhl. Na favorita nastoupil, úvodní převahu dobře dokumentovala statistika střel. Než obránce Tomáš Cibulka v desáté minutě fauloval kolenem, kvůli čemuž obdržel vyšší trest, byl poměr přesných pokusů 7:0 pro domácí.

Pardubice dlouhou výhodu sice střelecky nevytěžily, ale i tak dostaly čichnout, zvedly se. Z jednoznačné záležitosti byl opět vyrovnaný part. V něm Dynamo ukázalo, že je psychicky silnější, přestože po skvostné teči Jana Ordoše dlouho prohrávalo těsným rozdílem 0:1. Přesto dokázalo najít způsob, jak vyrovnat a nakonec sadu rozseknout v nejrychlejším možném kvapíku.

„Dobrý tým objeví cestu. Prodloužení jsme sehráli skvěle, byla to otázka času. Byli jsme nastavení, že zápas urveme, což šlo vidět. Musíme ale Budějovice ocenit, hrály dobře. Určitě jsme nečekali, že je uděláme 4:0 na zápasy,“ hodnotil hostující útočník Lukáš Radil.

S pardubickými střelami si dlouho věděl rady trochu nečekaně tažený náhradník Jan Strmeň. Za bezradného stavu se vůbec poprvé v kariéře postavil do klece od začátku utkání vyřazovací fáze. Mnoho herní praxe nepobral ani v základní části, v brance byl naposledy 2. února. Přesto působil zcela flegmatickým dojmem, s klidem zastavoval letící puky.

„Šancí jsme pak měli hodně, ale gólman jim zachytal dobře. Hodně nám to ztížil,“ pokýval hlavou Radil. „Nás zase strašně podržel Wilda (Roman Will), byl po celou sérii skvělý. Navíc jsme dělali dobré věci v obraně, přesně to, co jsme si řekli.“

I Motor měl své velké možnosti, na počátku třetí části se Matěj Toman protáhl právě kolem Radila a poslední muž v pardubickém rozestavení musel postavit závoru. Počínal si nedovoleně, takže Motor dostal k dispozici trestné střílení. Po dlouhé konzultaci u střídačky nakonec trenér Ladislav Čihák ukázal na Pavla Nováka, nicméně centr čtvrté formace si s exekucí v klíčovém momentu neporadil.

Dynamo pak resuscitoval obrozený a velmi sváteční střelec Libor Hájek. Zadák, který od prosince nedokázal v základní části ani jednou napnout síť, se ve čtvrtfinále s Motorem prosadil hned třikrát, dával zásadní branky. A srovnáním v čase 57:46 potvrdil status důležitého zabijáka i hrdiny série.

V bonusovém čase pak rozhodl Jan Mandát, který prožil svůj silný minipříběh. Ve druhém zápase se postaral o pětiminutové oslabení, ve čtvrtém utkání na jihu Čech však pro změnu vybojoval stejný flastr pro jednoho z potenciálních nováčků roku Tomáše Cibulku. Po vítězné trefě devětadvacetiletý rodák z Jihlavy rozpoutal bláznivou oslavu.

Na domácí straně naopak zavládlo zklamání, tribunám naposledy ve žlutém dresu mával Milan Gulaš. „Odchází velká osobnost klubu. Osobně mu můžu jenom poděkovat za to, jak jsem se od něj mohl učit, přeji mu hodně štěstí v dalším profesním životě. Budeme ho muset nahradit, je nás na to víc. V týmu je spousta mladých kluků, má perspektivu, uvidíme. Začne éra bez něj,“ komentoval posmutnělý Ordoš.