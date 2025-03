Čtete: Mandát na postupový gól, 5 minut s Cibulkou a Gulašovo rozlučkové kolečko. S kariérou!

Pardubice jdou do semifinále po nejrychlejší možné cestě, což se rozhodně nečekalo. Gólem v šesté minutě nastavení rozhodl po individuální akci útočník čtvrté formace Jan Mandát. A najednou bylo po všem. Hotovo, konec. Dynamo odjelo domů s postupem do semifinále a ikona Motoru 39letý Milan Gulaš absolvoval rozlučkové kolečko před věrnými diváky. Rozlučkové kolo s úctyhodnou kariérou. „Byl to poslední zápas. Není to nic lehkého, hokej dělám celý život, je to vášeň. Ten čas ale teď věnuju někde jinde,“ řekl Gulaš pro Oneplay Sport.

Nedělní duel čtvrtfinále proti Pardubicím znamenal pro Milana Gulaše poslední duel v jeho bohaté kariéře • Pavel Mazáč / Sport