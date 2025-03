Jandač o konci Gulaše: Odchází důstojně. Na začátku byl ale hajzl*k, prozradil

Oba prošli kus světa, po letech se potkávali u reprezentace. Na velké turnaje měl Milan Gulaš smůlu, jediným zůstalo mistrovství světa 2019 v Bratislavě pod Milošem Říhou. Rok předtím přišel kvůli zranění o olympiádu v Koreji. V té době měl národní tým na starost ještě Josef Jandač. „Odcházení hráčů, kteří zanechali nějakou výraznou stopu, je dost těžké. Guli patří mezi ty, kteří odcházejí velice důstojně,“ říká o konci jeho kariéry.

Milan Gulaš je známý jako velký profík. Vy jste ho poznal v začátcích. Jaký byl tehdy?

„Začínal pode mnou v Českých Budějovicích. Mladý začínající kluk. Bylo vidět, že je šikovný, ale ještě nesrovnaný. Flink. Floutek. Ale každý nějak začíná, musí se spoustu věcí naučit. Postupně se do toho dostával. Jeho profesionalitě prospělo angažmá ve Švédsku. Když se vrátil do české extraligy, každou sezonu, až do konce kariéry, patřil k nejlepším. Táhl mužstvo, stal se z něj rozdílový hráč. U Guliho bylo vidět, že v sobě hokej má, ale spousta věcí mu chyběla. Hlavně z hlediska profesionalisty, kterou hráč časem okouká a naučí. Na začátku to byl hajzlík.“

Konec kariéry oznámil velmi rázně. Co o tom soudíte?

„Skončit je jeho rozhodnutí. Asi v něm nějaký čas zrálo. Odcházení hráčů, kteří zanechali nějakou výraznou stopu, bývá dost těžké. Často se stává, že