KONEČNÁ pro Vary, POSTAVIL se jim gólman. Vím, že jste nám nevěřili, rýpl si Černoch

Třikrát se čtvrtfinále mezi Kometou a Energií hrálo v Karlových Varech, třikrát bral jeden z gólmanů v KV Areně čisté konto. Michal Postava se vrátil do brněnského brankoviště po třízápasové absenci a byl jednou ze dvou klíčových tváří výhry 1:0 a postupu do semifinále. Druhou se stal autor jediné branky Jakub Konečný. „Žádný důležitější gól jsem nedal, je první v play off,“ usmíval se postupový střelec. V dalším kole může narazit na Spartu, za niž ještě loni nastupoval.

Sérii proti Energii odstartoval jako jasná brankářská jednička, v dalších třech utkáních ale Michal Postava nebyl ani na lavičce. Důvod absence nikdo neprozradil, ke zvídavcům se nedostaly ani náznaky. Až v šestém utkání byl třiadvacetiletý gólman zpátky a čelil smršti střel.

„Šancí jsme měli dost, abychom si to uhráli sami. Bohužel jsme je neproměnili. Někdy nám chybělo trochu štěstíčka,“ litoval domácí kapitán Jiří Černoch po vyřazení.

Hráči Energie v první části nevyužili žádnou z 21 střel, celkově ohrozili Postavu třiačtyřicetkrát, ale gólovou radost nepoznali. „Bohužel jsme gólmany hodně udělali my tím, že jsme nebyli schopní odražené puky a dohrát do gólu,“ dodal lídr Energie.

Na straně Komety pršela na navrátilce Postavu pochvalná slova. „Chytá vždycky výborně a je to znát. Hrozně týmu pomůže,“ přikyvoval Jakub Konečný.

Právě dvaadvacetiletý forvard zlomil sérii definitivně na stranu Komety. Už v předchozích zápasech ve čtvrté lajně s Jakubem Kosem a Arttu Ilomäkim zlobil. Gól přidal ve správnou chvíli. „Byla tam kombinace a překřížení za modrou čárou a najednou jsem se ocitl na levé straně trošku ve větším prostoru. Zavřel jsem oči, poslal to na první tyčku a padlo to tam,“ popsal akci z 26. minuty.

V semifinále ho může čekat hodně pikantní střet s pražskou Spartou, jejíž barvy hájil ještě v minulé sezoně. Stačí, aby Hradec Králové v pátek zvítězil nad Mladou Boleslaví. „Určitě to budu sledovat, bylo by to hezké,“ přiznal útočník.

Na druhé straně se pomalu začalo bilancovat nad sezonou. Před ní Energii mnozí odepsali. „Samozřejmě se k nám predikce dostanou, takže vím, že třeba vy jste nás tipovali na 14. místo,“ rýpl si Černoch do Sport Magazínu. „Pro nás to ale byla zdravá motivace. Jsem na tým pyšný. Základní část musím shrnout jednoznačně pozitivně. A play off asi nemůžu hodnotit negativně. S Brnem jsme ukázali kvalitu,“ zakončil karlovarský kapitán.