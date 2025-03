Příští rok budeme ještě silnější, věří Patera. Vyzdvihl týmovou práci i přístup vedení

Brněnský trenér Kamil Pokorný to řekl trefně. „Vary jsou za mě skokan extraligy,“ poklonil se vyřazenému soupeři po šestizápasovém čtvrtfinále. Energie udělala mohutný krok vpřed, do posledního kola bojovala o umístění ve čtyřce, Kometu po předchozím vyřazení Vítkovic potrápila. A kouč Západočechů Pavel Patera má být na co pyšný.

Jaký pocit ve vás převládá po takovém ročníku?

„Nevstoupili jsme do sezony nejlépe, v pátém kole jsme byli poslední, ale hráči nás poznali, my je taky. Vidíte, jak se kluci chovají v kritických situacích, pomůže vám to do další práce i příštích sezon. Plus vás musí podržet vedení, což se stalo. Nastartovali jsme, měli jsme pak konstantní výkony. V lednu byli hráči nemocní, možná jsme ztratili čtyřku, ale celá sezona byla velmi slušná.“

Mluvíte o důvěře vedení. Cítil jste se po špatném startu v ohrožení?

„Člověk nikdy neví. Ale to je život trenéra, musíte počítat se vším. Věděl jsem, že Jirka Kalous (sportovní manažer) si mě do Varů přivedl a dá mi dost prostoru. Znal mě z loňska, kdy jsme měli schůzky s nároďákem, já jsem byl u sedmnáctky. Věděl o mojí práci.“

Cítil jste, že se váš hokej ve Varech líbí?

„Hokej se hraje pro fanoušky, byli naším šestým hráčem. Nám se potom pracuje lépe, hráčům taky, bavilo nás to. Výkony gradovaly, těžká série s Vítkovicemi, možná se trošku podepsala na čtvrtfinále s Kometou.“

Výhled dál bude jaký?

„Šli jsme do toho s tím, že si chceme vybudovat jádro lídrů, aby nejlepší hráči neodcházeli. Velký dík vedení, že podepisuje takové hráče, udrží je. Kolem nich by se měli nabalit další. Věřím, že příští rok budeme ještě silnější.“

Souhlasí, že svatou trojicí jsou jména Jiří Černoch, Ondřej Beránek a Dominik Frodl?

„Samozřejmě že kluků je víc, nechci jmenovat sedm osm hráčů. Na někoho bych zapomněl. Ti tři určitě patří k největším lídrům. Gólman, střelci, nahrávači… Ale my máme i hráče, kteří chodí na oslabení, schytají pět ran za zápas a pro mě jsou taky lídři. Jen s nimi můžete něco vyhrát. S kluky, kteří vědí, že musí být nepříjemní pro soupeře.“

Co vaše osobní satisfakce a hodnocení?

„Nechci o sobě mluvit. Jsme s Davidem (Moravcem) velcí kamarádi, ale musí to být propojené. Měli jsme kustody, že když někdo zlomil hokejku, okamžitě letěli pro novou, podali ji. Doktoři během tří minut zašili hráče. Mensy (Lukáš Mensator) pracoval s gólmany. Týmová práce.“