Brněnská loupež v rekordním stylu. Tlak Sparty nestačil, Kometa slaví i s devíti střelami

Krádež po brněnsku? Sebereme, ujedeme, dáme gól. Sparťané poznali v prvním semifinálovém duelu extraligy na vlastním ledě krutou moravskou mučírnu s maskovaným velitelem Michalem Postavou. Třiadvacetiletý brankář si připsal 31 zákroků, odolával mohutnému tlaku vítěze základní části. Co na tom, že Josef Kořenář se na druhé straně mezitím nudil a čelil devíti střelám, což je záporný rekord play off? Kometa v totálně úsporném režimu směrem vpřed uhrála skalp 3:2.

Když hokejisté Komety odcházeli po první třetině do kabiny s bilancí pěti vyslaných střel a při skóre 1:0, mohli si zhluboka oddechnout. Vzepřeli se silnému sparťanskému diktátu, vybruslili z něj s grácií.

Hostující rychlík Jakub Flek sebral při úniku se Šimonem Stránským 150. gól i 300. bod v extralize. V rámci těchto vyřazovacích bojů promluvil do ofenzivních statistik poprvé. „Tohle jsme od zápasu čekali, Sparta je výborná na puku, dobře jsme se nachystali,“ cenil si přístupu týmu útočník Lukáš Cingeľ, nakonec rozhodující střelec.

V době Flekova jubilejního zásahu ovšem parta v bílých dresech ještě netušila, co se na ni valí. Pražané chtěli potvrdit dominanci na svém kluzišti, kde letos až dosud neprohráli, ztráta je zdravě naštvala. Za prostřední část vyprodukovali ještě výraznější nápor, soupeře nepustili za červenou čáru. Trefami Michalů Řepíka a Kempného stav obrátili. V prvním případě nestihl Postava včas přitisknout beton k tyči.

Faktor Postava

Hlavně elitní domácí formace zkušených borců si v útočném pásmu hověla. Jenže to Kometě nakonec vůbec nevadilo. Postava prokázal silnou psychiku, agilní mladík po dvou rychlých fackách zastavil hned několik tutovek. Takže i když za celou dvacetiminutovku Brno stihlo dva pokusy, sedm sekund před klaksonem udeřil z dalšího kontru Hynek Zohorna. Statistiky hovořily jasně – 29:7 na střely, 2:2 na góly…

„Posty (Postava) je takový kliďas, že kdyby v aréně bylo 50 tisíc lidí, jemu to nevadí. Zachytal dobře, doufám, že bude stejně pokračovat,“ culil se Cingeľ. „Brankář je součást týmu, kluci mu pomohli, jsou to spojené nádoby. Spoustu střel zablokovaných,“ těšilo mezitím hostujícího trenéra Kamila Pokorného.

V závěrečné části si jeho svěřenci došli pro nečekaný obrat. Spartu druhý inkasovaný gól dost utlumil, neodpustila si další ztráty. Volný kotouč mohl uklidit do branky už Flek. Patrně nejsvižnější hráč soutěže nažhavil trysky, ale na poslední chvíli mu velkou příležitost sebral Aaron Irving. Jinou chybu už domácí neuhasili, po ztrátě Michala Moravčíka v 57. minutě rozhodnul Cingeľ, zaparkovaný na hraně brankoviště.

„Co se týče počtu střel, ano, bylo to z minima maximum. Ale play off se nehraje na krásu nebo na střely na branku. Jde o to, kdo chce výsledek víc. Super výhra, že jsme do série takhle skočili,“ hodnotil bývalý sparťan Cingeľ.

Kometa bude pochopitelně ráda, pokud v dalším utkání série střelecký rozdíl zmírní. Přesto se dá očekávat dost podobný obrázek. „Hrálo se, jak jsme předpokládali. Byli jsme trpěliví, chtěli jsme dobře bránit, čekat na kontry. Na můj vkus dost faulů, ale výborně jsme odbránili oslabení,“ věděl kouč Pokorný.