ONLINE: Mountfield HK - Pardubice 1:2. Dynamo otáčí skóre! Sedlákova sporná trefa hrudí

Hokejisté Hradce Králové a Pardubic hrají druhé semifinále play off extraligy. Úvodní východočeské derby v boji o postup do finále ve čtvrtek vyhrálo hostující Dynamo 4:2. Favorizované Pardubice sice ztratily dvoubrankový náskok, ale v 53. minutě dal vítězný gól Jiří Smejkal a 83 sekund před koncem pojistil výhru při power play do prázdné branky Roman Červenka. Druhý zápas série na čtyři vítězné se hraje od 17.30 opět na vyprodaném stadionu v Hradci Králové. Do sestavy Mountfieldu HK se po dlouhodobém zranění vrací obránce Jérémie Blain. Sledujte ONLINE přenos na iSportu.