Říkali jste si za stavu 2:0 a po dvou využitých přesilovkách že tohle je ten moment, který rozhodne?

„Nám se přesilovky dlouhodobě nedaří, povedlo se nám v nich dvakrát skórovat a měl jsem pocit, že zápas máme pod kontrolou, Hradec jsme do ničeho moc nepouštěli. Možná jsme ale ve třetí třetině začali být pasivní, couvali jsme. Oni nám dali dvě slepené branky v podstatě z ničeho, najednou bylo momentum na jejich straně. My se ale zvedli a zápas zvrátili v náš prospěch. Takovéhle vítězství chutná nejvíc.“

Dostat dva góly během 17 sekund by s kdekým zamávalo, jak to zamávalo s vaší střídačkou?

„Snažili jsme se zůstat pozitivní, byť v tu chvíli jsme byli dole. To se někdy může stát, dvakrát jim to tam šťastně propadlo. My se však semkli a ukázali naši vnitřní sílu.“

Vykoupili jste se akcí Lukáše Sedláka, jenž umotal hradecké protihráče a předložil vám v pravou chvíli puk na skórování…

„Nevím, jestli tam puk někde vypadl nebo jsme jim ho vzali, každopádně jsme jeli tři na dva, Sedlo puk výborně podržel a dal mi ho v pravou chvíli. Nejdřív jsem chtěl střílet mezi nohy, ale gólman šel dolů a moc místa tam nenechal. Dal jsem si to do bekhendu, možná jsem trefil beton a pak si to srazili do brány. Přišly velké emoce a velká euforie.“

Jak velkou sílu má v sobě první vítězství na soupeřově ledě?

„Jak jsem říkal, takhle vyhrát je lepší než zvítězit 3:0. Nadřeli jsme se na něj, i když bychom samozřejmě radši to dovedli do vítězného konce bez obdržených branek. Takhle to je ale pro naši psychiku velká věc. Užijeme si to a v pátek budeme chtít urvat druhý bod.“

Pochvalujete si výkony Romana Willa? Hradci chytil řadu gólů.

„Roman od začátku play off přepnul, je absolutně fantastický, drží nás každý zápas. Máme v něj obrovskou důvěru a je to podle mě i cítit. Každý náš hráč je teď nastavený na play off mód, na konci to všechno podtrhnul Nickův (Jonesův) blok jejich střely. Takhle se chceme prezentovat, každý zápas chceme urvat. Fantastická byla i naše oslabení, bylo tam za naší strany několik výborných bloků.“