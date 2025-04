Čtete: Momenty druhého semifinále v Brně: Kovářův návrat, dráždící Pospíšil či nulové přesilovky

Vynucenou změnu museli udělat trenéři Komety v obraně. Dodatečnou stopku na jeden zápas za píchnutí do rozkroku sparťana Miiky Salomäkiho obdržel osmatřicetiletý obránce Michal Gulaši. Jako sedmý bek tentokrát zaskočil Tomáš Dujsík, pro něhož to byl první start v letošním play off. V útoku už podruhé scházel kvůli nemoci finský centr Arttu Ilomäki. Do sestavy se tím pádem znovu dostal Radim Ferda, jenž má vyřízené střídavé starty z prvoligové Třebíče.