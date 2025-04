Hyka: Pospíšilovy provokace? Víme, jakým stylem hraje. Věděli jsme, že to bude dlouhá série

V pochmurném sobotním podvečeru se dostali do nesnází, o den později si ale mohli oddechnout. Zatím jen částečně. Sparťanští hokejisté stav semifinálové série s Kometou srovnali, ve středu v Praze tak budou začínat od nuly. K výhře 1:0 jim pomohla fungující první letka. O jediný gól se postaral Michal Řepík, který se v play off trefil už popáté. „Řepa je zkušený hráč, který si umí najít místo. Jsme rádi, že ho máme, a že mu to střílí,“ těšilo nahrávače Tomáše Hyku.

Tušili jste, že by při gólové situaci mohl z Michala Postavy puk vypadnout?

„Ani jsem to pořádně neviděl. Dostal jsem puk a chtěl jsem přes beka střílet. Pak už jsem jel do brány kolem obránce, ale neviděl jsem, kde to gólman vyrazil. Michal se k tomu dostal a zavěsil to. On má na takové odražené puky čich, už párkrát to ukázal i v předešlé sérii.“

Trenér Gross před zápasem protočil sestavou, ale vaše lajna zůstala jako jediná pospolu. Byl s vaší prací spokojen?

„Těžko říct, to je spíše otázka na něj. Asi tomu chtěl dát nový impulz, ale popravdě vůbec nevím. My jsme se soustředili sami na sebe, abychom hráli pospolu a předvedli dobrý hokej celých šedesát minut.“

Na co konkrétně jste se po sobotě zaměřili?

„Na úplně všechno. Po minulém zápase jsme chtěli předvést zcela odlišný výkon. Myslím si, že se nám to povedlo. Chtěli jsme si za tím víc jít a víc bojovat střídání za střídáním. Podařilo se nám to.“

Bylo cílem na Kometu trošku víc vletět?

„Jo, chtěli jsme začít hrát náš hokej a prostě vyhrávat souboje, protože přesně o tom play off je. Dařilo se nám to celý zápas a v důležitých momentech nás Kovy (Jakub Kovář) podržel. Nakonec nám stačil jeden gól.“

Zároveň jste přidali na obětavosti.

„I k tomu jsme si něco řekli. Věděli jsme, že musíme vyhrávat souboje a blokovat střely. To je důležité, abyste v play off uspěli.“

Znovu vás dráždil Kristián Pospíšil, David Němeček si však na něj dvakrát vyšlápl. Dáváte si na Pospíšila speciální pozor?

„Každý hráč má svůj styl. My víme, jakým stylem on hraje. Nechceme řešit jednoho hráče, chceme se soustředit hlavně na sebe. Víme, že někteří provokují víc, někteří méně… Je jedno, jestli to je on, nebo někdo jiný.“

Domů se vracíte za stavu 2:2 na zápasy. Berete to?

„Věděli jsme, že to bude dlouhá série, na takovou jsme připraveni. Není to o tom, že každého převálcujeme 4:0. Je to jenom o nás, musíme se soustředit sami na sebe.“