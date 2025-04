Minář: Ševc? Blázen na svobodě. Bývalý sudí uklidňoval fanoušky na cigaretě a říkal si o pokuty

Dlouhé roky patřil k nejlepším rozhodčím v extralize, odpískal 755 utkání, z nich 176 v play off. Dokázal si zjednat respekt – také díky přísnému výrazu. „Vždycky mi říkali, že mám zápasový obličej,“ usmívá se Milan Minář, jenž s kariérou skončil v roce 2014. V rozhovoru pro Sport Magazín a iSport Premium vypráví o emocích, které přináší extraligové play off.

Když se řekne play off, co vám naskočí?

„Čtvrtfinálová série Třinec-Zlín v roce 2004. Já jsem, bohužel, do toho sáhnul špatně, byla z toho přesilovka pro Zlín. Ten ke konci vyrovnal, pak na penalty vyhrál. Tehdy jsem ještě neměl vybudovanou takovou pozici, takže člověk nechtěl udělat chybu. Stalo se. Všichni jsme jenom lidi.“

Musel jste si vyslechnout hodně zloby?

„Vybavuju si reakci Ríši Krále, který tehdy zrovna nehrál, ani nevím proč. Když jsem šel do kabiny, naložil mi slušně.“

Ale jinak jste při komunikaci s hráči neměl problémy, ne?

„Vždycky jsem se snažil s nimi pracovat. Jejich emoce jsem moc nevnímal. Rozhodčí by se nikdy na ledě neměl dostat do defenzivní role, že má z nějakého hráče strach. Ale nemůže jít ani do útočné fáze, že na něj vystartuje. Hodně mi pomohly zkušenosti.“

A možná i přísný výraz?

„Vždycky mi říkali, že mám zápasový obličej. Hodně mi pomáhal, ale někdy to bylo i naopak. Možná jsem některé aktéry ještě víc štval, když jsem se na ně podíval. S valnou většinou kluků jsem vycházel dobře.“

Co říkáte na to, jak na současné sudí vystartoval mladoboleslavský manažer Martin Ševc?