Zimák ŽIVĚ: Senzační Kometa, Sparta zase bez finále. Co v něm můžeme čekat?

O obou finalistech tohoto ročníku hokejové extraligy je rozhodnuto. Dynamo Pardubice se o titul utká s brněnskou Kometou. Sparta je tedy opět mimo hru... A právě to bude hlavním tématem pondělního Zimáku ŽIVĚ, do kterého se připojí redaktoři Miroslav Horák, Patrik Czepiec, Pavel Bárta a již tradiční expert Jaroslav Bednář. Startujeme v 11.30! Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.