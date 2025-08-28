Rigo ke konci v Baníku: Na hřišti jsem odevzdal všechno. Co od Championship očekává?
Baník se po vypadnutí v play off Konferenční ligy v blízké době podstatně změní. Do zahraničí totiž odchází klíčoví záložníci Matěj Šín s Tomášem Rigem, kteří se po porážce 0:2 s Celje s fanoušky rozloučili. A přitom sklidili ovace. Naprosto právem, v Ostravě odvedli velký kus práce. „Vlastně jsem tady nastartoval svou kariéru a dostal jsem se do repre. Všechny momenty z Baníku jsou příjemné, budu mít na co vzpomínat,“ líčil Rigo, jenž by se měl brzy upsat anglickému Stoke City.
Co byste ke svému odchodu řekl?
„Všechno se dozvíte.“ (úsměv)
Ale loučení s fanoušky už proběhlo.
„Bylo to krásné. Velmi si vážím toho, co tady fanoušci dělají. Posílali nás dopředu, jsou neskuteční.“
Co jste jim do mikrofonu vzkázal?
„Že si velmi vážím toho, co pro nás poslední dva roky dělali, a že jsem byl součástí týmu, který tady poslední dva roky vznikl. Dvakrát jsme se kvalifikovali do Evropy, teď jsme byli krok od skupinové fáze, takže si myslím, že se nemáme za co stydět. Jsem rád, že jsem dostal možnost si mikrofon vzít, byla to pro mě nová zkušenost.“
Není tajemstvím, že jdete do druhé anglické ligy. Jaká soutěž vás ve vašich očích čeká?
„Nějakým způsobem jsem ji navnímal. Jestli se to stane, mohla by to být nová příležitost a nová výzva. Nejbližší hodiny ukážou. Proti Celje jsem na hřišti odevzdal všechno, chtěl jsem týmu pomoct se kvalifikovat.“
Je vám anglický fotbal blízký?
„Popravdě moc ne. (směje se) Bude to ale moje první zahraniční cesta, když se to všechno stane. Baník je pro mě skoro jako Slovensko, beru ho stejně.“
Jaké pocity se ve vás teď odehrávají?
„Smíšené, protože jsme měli na lepší výsledek. Myslím si, že prvních pět nebo šest minut jsme měli fakt dobrých a byla jen otázka času, kdy dáme gól. Místo toho jsme ale jeden dostali, to by se stávat nemělo. Následných deset nebo patnáct minut jsme trošku ztratili hru, ale i ve druhém poločase jsme ukázali dobré náznaky a akce, ze kterých jsme mohli skórovat. V prvním poločase jsme měli jednu šanci proměnit. Tolik bychom jich v jednom zápase zahazovat neměli. Těžko se to pak dohání, protože soupeř má velkou kvalitu.“
Byl největší rozdíl mezi vámi a Celje v rychlosti a efektivitě?
„Určitě. Jak říkám, nedali jsme gól, což je velké minus. První zápas jsme si zvykali na jejich techniku a dynamiku, protože někteří jejich hráči jsou fakt nadprůměrní. Myslím si, že v odvetě jsme se s tím až na první a druhý gól vyrovnali dobře. Taky jsme ukázali kvalitu.“
Snížilo jinak velmi kvalitní výkon soupeře jeho zdržování a polehávání?
„Určitě. Celý stadion cítil, že to strašně zdržovali. Rozhodčí jim alespoň ke konci už dal karty. Sice by se to stávat nemělo, ale je to nějaká jejich hra i záměr.“