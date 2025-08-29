Hapal: Veřejný zájem Slavie o Prekopa? To není můj styl. Kouč Celje bez respektu
Byl zklamaný, ale ne zlomený. „Vždyť to byl úžasný zápas z naší strany, před klukama smekám!“ zůstal pozitivní i po vypadnutí z Konferenční ligy kouč Baníku Pavel Hapal. Zároveň však na trenérovi Ostravy byly po prohře 0:2 s Celje znát obavy z toho, jakým směrem se bude vyvíjet zbytek přestupového období. Řeší se totiž nejen Matěj Šín a Tomáš Rigo, ale i Erik Prekop a zájem Slavie o jeho služby.
Povězte upřímně, mohou Tiéhi s Frýdkem nahradit Riga se Šínem?
„Jsou to typologicky úplně odlišní hráči. Když jsem viděl výkon Tomáše proti Celje, bude těžko nahraditelný. Ale odchody komentovat nebudu, protože ještě nejsou celkově dořešeny. Nezlobte se.“
Nicméně předseda Slavie Jaroslav Tvrdík v podcastu Livesport Daily veřejně potvrdil zájem o Prekopa. Prý by to byl hráč rovnou do jejich základní sestavy. Co vůbec říkáte na tato slova o vašich hráčích, která se jim musejí dostat do hlav? Když Slavia usilovala o tehdy olomouckého Mojmíra Chytila, sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář to odsoudil a řekl, že mu tohle oblbování vadí, protože kluci jsou pod smlouvou.
„S Erikem jsem na tohle téma trošku mluvil. Přestupní termín končí 8. září, uvidíme, co přinesou další dny. Byli jsme v očekávání, že postoupíme, ale to se nepodařilo. Evropa je momentálně pryč, budeme se soustředit na ligu a na český pohár. Reálně nevím, jestli je ta nabídka konkrétní, nebo ne. Erik o tom ví, přemýšlí, je to spíš otázka pro něj než pro mě. Slavia se poohlíží všude možně po všech hráčích.“
Vy sám tohle neděláte?
„Já tohle nedělám, není to můj styl práce. Že bych ještě předtím, než oslovíte klub nebo se začne jednat, volal nebo kontaktoval hráče? To ne, nevím, co na to mám říct. Neznám reakci našeho majitele, ani pana Tvrdíka, jestli je vůbec reálné Erika zobchodovat a jestli je přestup reálný. Byla by to pro nás veliká ztráta, ale ve fotbale je všechno možné. Za 24 hodin může být všechno jinak. Třeba se něco posune směrem dovnitř i ven. Něco jiného by bylo, kdybychom postoupili. A něco jiného je teď, když jsme vypadli.“
Překvapil jste na krajích obrany, kde nastoupil Rusnák s Kpozem. Jak se vám líbili?
„Chtěli jsme hrát kvalitně z defenzivních pozic. Bylo to zapříčeněno tím, že Plavša ještě není připravený na 90 minut. Bude na tom muset pracovat. Dohodli jsme se s ním, že půjde do hry až v průběhu utkání. A když jsme prohrávali 0:2, nebylo už na co čekat. Patricka jsme dali dolů. Rusky to zvládal výborně, pohybem a rychlostí je zlobil, nachystal stoprocentní gólovou šanci. Smolně se špatným zpracováním přimotal k šanci soupeře, kdy to musel hasit Dominik, ale hodnotím ho velice pozitivně.“
Fanoušci zase hodnotili pozitivně vás, navzdory vypadnutí vás vyvolávali, vytleskávali.
„Pro mě to byla satisfakce, protože ať je výsledek takový nebo makový, snažím se dělat maximum. Čtvrtým a třetím místem nějak oceněná byla, ale tohle je pro mě asi nejvíc. Byl jsem dojatý, ani jsem nemohl dokončit rozhovor v přímém televizním přenosu. Děkuju fanouškům, bylo to úžasné, proto asi fotbal děláme.“
Máte vysvětlení, proč ne tolik známé Celje předvádí tak kvalitní fotbal a dokáže dokráčet do čtvrtfinále Konferenční ligy?
„Mají individuálně velice schopné hráče, rychlostně vybavené. Umějí jeden na jednoho. Podle mě dobře vedené, trenér je určitě velice dobrý, byl i dobrý hráč. Trošku mi nesedí v jiných věcech...“
V jakých?
„Byl jsem na několika stadionech i v Lize mistrů. A když jsem přijel na Chelsea, tak pan Ancelotti, což je jiná persona, mě přivítal, podal ruku, prohodil pár slov. To se v Celje nestalo. Nikdo nás ani nepozdravil, nikoho z realizačního týmu. To je velká ostuda. Je to Španěl, já ve Španělsku pět let hrál. Neskutečně mě to mrzí, protože tam mám spoustu kamarádů. Nečekal bych to, nevím, co jsme mu udělali. Absolutně bez respektu, to mě vytáčelo. Použili jsme to do přípravy na odvetný zápas, ale fotbal je pak o situacích, které jsme nezvládli. Jestli jejich trenér řekl, že kontrolovali zápas, tak jen tím, že zdržovali. Druhý poločas netrval ani dvacet minut čisté hry, to je velice smutné...“
Co je s Almásim, který nebyl ani v nominaci?
„Laco má problém s přitahovačem. Není to vážné, ale nechtěli jsme nic riskovat.“
Proto jste vytáhli Piru?
„Brali jsme ho, protože je to hroťák, klasický hráč do šestnáctky. Měl tam stoprocentní šanci, netrefil hlavičku a pak nedosáhl na dorážku. Máme tam sice i jiné kluky, kteří by tam mohli zasáhnout, ale typologicky se na hrot místo Erika hodil nejvíc. Látal je spíš rychlým hráčem do pohybu, zády k bráně to není úplně optimální. Pro něj dobrá zkušenost, další produkt naší líhně. Dává góly, věřili jsme, že se k němu něco odrazí. Je toho schopný a dalšího takového útočníka už nemáme.“