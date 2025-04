Sedlák o comebacku: Zelenou jsem dostal až včera. Zákrok na Pospíšila? Vyššího trestu se nebál

Rozjetá Kometa navázala na nedělní odstavení Sparty v sedmém semifinálovém duelu a napoprvé vykradla i budovu, v níž jsou doma pardubičtí hokejisté. Těm po týdenní herní pauze chvíli trvalo, než chytli brněnské tempo, ale dostali se do něj a měli nakročeno k prvnímu triumfu. Trpělivé Brno si však v 54. minutě našlo cestu ke srovnání, aby pak na lopatky položil Dynamo v 69. minutě sváteční střelec, defenzivní pracant Rhett Holland, jenž naposledy skóroval v půlce února v Olomouci. „Myslím, že jsem se do toho rychle dostal, bylo to v pohodě,“ odpovídal Lukáš Sedlák na otázky ohledně svého comebacku.

Kdy jste se rozhodl, že nastoupíte? Kdy přišla zelená od doktorů?

„Finální až včera. Bylo tam hodně vyšetření, aby se náhodou nestalo něco horšího. Takže až včera se definitivně rozhodlo, předtím jsem byl trošku na ledě.“

Jaké bylo to čekání?

„Dívat se na zápasy ze shora, zvlášť v play off, je vždycky horší. Příjemné to nebylo, ale kluci to zvládli výborně, klobouk dolů před nimi. Odmakali a vyhráli zápasy, odehráli je výborně. Ale nervózní jsem dnes určitě byl.“

Do zápasu nenastoupil Roman Červenka, byla to velká nepříjemnost?

„Takový hráč vám samozřejmě chybí, dokáže vytvořit šance nebo je proměnit. Vždy je těžké ho nahradit. Ale myslím si, že jsme se všichni podělili o část jeho práce a snažili se to odmakat i za něj.“

Povedla se vám i bez něj přesilovka, při níž jste poslal Dynamo do vedení. Jak se akce zrodila vašima očima?

„Sehráli jsme to na střelu na modré čáře, já a Nick Jones jsme ji tečovali, takže trošku šťastný gól, ale přesně takové góly padají. Pokud v přesilovce máte clonu, pro gólmana je to nepříjemné. Docela štěstí a správné postavení hráčů. Přesilovky jsou důležité, když si s nimi pomůžete, je to vždycky plus.“

Vyššího trestu se nebál

Bál jste se po faulu na Kristiána Pospíšila předčasného odchodu do kabin, nebo to za vás bylo na dvě minuty?

„Popravdě jsem se moc nebál, schválně jsem se přikrčil, abych ho netrefil do hlavy. To bylo jediné, co jsem nechtěl. Jinak jsem v tom nic jiného neviděl.“

Na Pospíšila jste vyjel ze strany, věděl jste, že jde právě o něj a že ho dohrajete, protože patří ke klíčovým hráčům Komety?

„Popravdě, já ani nevěděl, kdo to je. Měl puk na prostředku, chtěl jsem ho normálně ze strany dohrát a dával jsem si vážně pozor, abych ho netrefil do hlavy. Proto jsem se přikrčil. Takhle jsem to viděl já.“

Byl zápas takový, jaký jste si ho představovali? Tempo bylo značné, možná až překvapivě vysoké.

„Asi mě to ničím nepřekvapilo. Na začátku jsme byli trošku nervózní, puk nám skákal všude možně. Pak se to trochu uklidnilo, nikdo nechtěl udělat velkou chybu.“

Brno hrálo hodně ofenzivně, zarazilo vás to?

„Asi ne. Nemyslím si, že by hráli až tak útočný hokej, že by to otvírali. Čekali podobně jako v předchozích sériích. Takže ne, nepřekvapilo.“

Na co se především zaměříte, abyste v pátek srovnali stav?

„Teď se na všechno musíme kouknout, něco si k tomu říct a najít další plán. Oni se přizpůsobí, my se přizpůsobíme. Potřebujeme zlepšit využívání šancí, měli jsme i v prodloužení výborné příležitosti – Smejky a Mandy – ale neproměnili jsme je. A soupeř pak ano. Využívání šancí bude klíčové.“

V pátek potřebujete vyhrát, aby vám série hned na začátku neujela, kam nechcete. Hlavy hráčů v kabině zůstávají nahoře?

„Nic jiného nám ani nezbývá, je to play off. Nikdo nemůže očekávat, že vyhrajete každou sérii 4:0. Prohry k tomu taky patří. Zítra je nový zápas a jak říkám, nikdo nečekal, že to bude jednoduché. Mrzí nás, že jsme zápas nedotáhli, ale nic zvláštního se neděje. Nachystáme se a jdeme do toho znovu.“

Kouč Kamil Pokorný k zákroku na Pospíšila

„Přiznám se, že jsem zákrok neviděl, díval jsem se na nastřelený kotouč a pak tu akci neopakovali. Museli jsme si s tím poradit. Jak na tom je? Nevíme.“