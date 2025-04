Morové dělo a velké obavy! Kometu v prvním finále při vítězství 2:1 v prodloužení nad Pardubicemi znovu držel brankář Michal Postava, jenže před zápasem zažil menší osobní drama. Rozbruslení opouštěl po ráně vlastního spoluhráče z defenzivy Brandona Davidsona v nehokejové poloze. Do startu utkání se nicméně vzchopil. „Pak nás podržel. Přiznám, že příjemné to nebylo,“ mluvil o vnitřních pohnutkách hlavní trenér hostů Kamil Pokorný.

Případná absence třiadvacetiletého objevu, který poskočil za jediný rok z první ligy do finále nejvyšší české soutěže, by Brno znatelně zasáhla. Michal Postava čape aktuálně ve velkém laufu, významně přispěl ke sparťanskému škrtu v semifinále, teď porazil i Pardubice.

Když ovšem kulhal při rozbruslení z hrací plochy, vznášel se nad jeho startem v utkání otazník. Aspoň pro přihlížející fanoušky. „Lehce hrklo i v nás,“ přiznal brněnský útočník Hynek Zohorna. „Víme, kam to dostal. Je silný kluk, zaledoval to, hned se koncentroval na zápas. Domlouval se s ním trenér gólmanů,“ přiblížil, co se dělo v kabině bezprostředně po krizovém momentu.

Kouč Pokorný byl už v popisu situace méně konkrétní. „Všechno je cajk. Odchytal výborný zápas. Nebudu to rozebírat,“ odmítal vylíčit, jak dal realizační štáb Postavu dohromady, nebo zda hrozilo jeho nenasazení.

O klíčového muže, kterého si Pokorný vloni naskautoval jako trenér Třebíče v brance Přerova, už v průběhu play off Kometa jednou přišla. Během čtvrtfinálové série s Karlovými Vary postihla mladíka viróza, do akce šel ze zálohy hned třikrát slovinský veterán Gašper Krošelj. Na záchranné misi obstál, přesto má teď modrobílá parta hlavní a neoddiskutovatelnou oporu v rodákovi z Valašského Meziříčí.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Kometa Brno

Své o tom ví zadák Rhett Holland, nakonec nečekaný rozhodující střelec utkání. „Máme sice dva skvělé gólmany, ale samozřejmě jsme byli vděční, že byl Posty v pořádku. Věřili bychom nicméně i našemu druhému brankáři, a do zápasu bychom měli stejný plán,“ zauvažoval řízný bek, že ani v případě Postavova zranění by se brněnský přístup neměnil.

Za jedničku Moravanů prošel v zápase jediný puk po teči od chráničů Lukáše Sedláka. Zbylých 32 střel Postava odrazil nebo zpracoval v lapačce. Poradil si třeba s nájezdem Tomáše Vondráčka po chybě spoluhráče Jana Ščotky v závěru třetí třetiny, kdy mohly Pardubice odskočit na 2:0.

Místo toho záhy srovnal za Kometu Arttu Ilomäki. V prodloužení pak radost hostů spustil Holland, Brno urvalo první bod ve finále.