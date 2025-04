Vstoupit do diskuse (

Lukáš Sedlák je zpátky v práci a hned se kolem něj všechno točilo. Očekávané extraligové finále začalo výhrou Komety nad Pardubicemi 2:1 v prodloužení. První trefa Dynama přišla právě od Lukáše Sedláka, jenž se ocitl v sestavě prvně od 7. dubna, kdy odjel do špitálu po zákroku hradeckého Martina Pláňka v předchozí sadě. Bek Mountfieldu inkasoval osm zápasů natvrdo, pauza kapitána Dynama trvala dvě utkání. Mimochodem, tohle je v českém hokeji pořád horké téma: neúměrně vysoký postih pro Pláňka.

Zatímco 32letý tahoun uspořádal comeback do boje, jeho souputník Roman Červenka zůstal za branami. Důvod? Neznámý, bez odpovědi z klubu. Ale vrátil se Lukáš Radil, rovněž zraněný a otřesený z derby s Hradcem.

Mistr světa z Prahy Lukáš Sedlák toho měl ve čtvrtek večer na svědomí víc, ve 32. minutě ukončil zápas Kristiánu Pospíšilovi zákrokem mimo proud hry. Měl velké štěstí, že mu sudí Jeřábek s Mejzlíkem po přezkumu u videa nenavýšili dvouminutový postih na pětiminutový a do konce duelu.

Brněnský útočník Sedlákův atak ze strany nečekal, po odehrání kotouče za vlastní modrou mu pokrčený pardubický kapitán najel do levé stojné nohy, ze záznamu šlo vidět, jak se mu podlomila. Pospíšil padl k zemi, došoural se na střídačku. Zkoušel se plnohodnotně vrátit, ale nešlo to a zdeptaný odkulhal do kabiny. A za necelé čtyři minuty už Sedlák skóroval...

Po faulu Šimona Stránského Dynamo rozehrálo přesilovku, Sedlák předal v rohu hřiště puk, vydal se hbitě před bránu, kde lehce a šťastně tečoval střelu Petera Čerešňáka. Jeden by očekával, že se hráči Komety budou Sedlákovi víc věnovat, že mu dají najevo, že to proti Pospíšilovi přehnal. Ale nic takového se nedělo. Ano, jde o výsledek, každé zbytečné vyloučení by mohlo být vzhledem k výsledku fatální. Každopádně Kometa Sedláka nechala hrát.

Disciplína se jí možná nakonec vyplatila, necelých sedm minut před koncem využil zaváhání pardubické obrany Arttu Ilomäki, jenž se prodral před Romana Willa a puk poslal utěšeně pod horní tyčku – 1:1!

Šlo se do prodloužení, v něm v první minutě spálil velkou šanci Jan Mandát, ve čtvrté stejný hráč znovu. Částečně i proto, že puk neklouzal po mokré ploše. Zlobili i hosté, v osmé minutě z první výtečně vypálil Peter Mueller, ovšem Will sklapl betony. Rozuzlení dorazilo od nečekaného muže: obránce Rhett Holland v osmé minutě nastavení našel prostor mezi Willovým postojem a tyčkou – 1:2! Finále pokračuje v pátek od 18 hodin v enteria aréně.