Doma v Olomouci? Čekám, že nám uklidí kabinu, bavil Ujčík. Oslavenci Švrčkovi gratuloval Olesz

Ve středu držela pomlácená Jihlava se soupeřem krok až od druhé části, o den později to bylo přesně naopak. Po první přestávce Hanáci koncertovali. „Počítali jsme s tím, že se domácím po prvním vítězství trošku uleví. Bylo vidět, co s hráči dělá psychika. Olomouce byl plný led hned poté, co vstřelila první gól. Na rovinu si musíme přiznat, že jsme absolutně nestíhali,“ nehledal výmluvy trenér Dukly Viktor Ujčík.

Ježkům z Vysočiny přesekl bodliny dvougólový Petr Fridrich, výstavní „vikejře“ přidali Jakub Navrátil s Michalem Kuncem. Roli hlavního hrdiny ale uzmul někdo jiný. Muž, od kterého to příliš nečekáte. Zkušený zadák Jan Švrček zapsal gól, přihrávku i bitku. Hattrick Gordieho Howea stihl v den svých devětatřicátých narozenin. „Takhle jsem si to neplánoval,“ líčil řízný obránce. V tu chvíli za ním přišel jeho bývalý spoluhráč Rostislav Olesz. „Švrku, ty jim tady fakt říkáš, jak se střílí góly? Vy tam napíšete všechno,“ rozesmál novináře nynější expert České televize.

Vyprodanou „Plecharénu“ Švrček rozpumpoval hned několikrát. Především v závěru, kdy se v pěstním souboji s Janem Strejčkem moc nepáral. Na led jej složil po pár sekundách. „S Frigem (Petrem Fridrichem) se tam žduchali. Celé to pak vyplynulo ze situace,“ popisoval Švrček.

„Honzu Strejčka si našla těžká váha,“ usmál se Ujčík. „Když jsem viděl, že se na něj rozjel, jen jsem se modlil, ať se radši zabalí a lehne si. Bál jsem se, aby se mu něco nestalo. Je to náš nejlepší obránce. Ale zase klobouk dolů, že to přijal. Věděl, že nemá moc šancí a stejně do toho šel. Ukázal, že se budeme rvát za jakéhokoliv stavu.“

Porážka 0:6? Stejná jako na nájezdy

Rozjezd baráže odkryl propastný rozdíl mezi Tipsport extraligou a Maxa ligou. Na srdnaté a bojovné Jihlavě se navíc promítá únava, tři těžké série play off jsou zkrátka znát. „Klukům v kabině jsme po zápase řekli, že to určitě není žádný průšvih. Porážka 0:6 je stejná, jako když prohrajeme na nájezdy,“ věděl Ujčík.

Co by se teď muselo stát, aby Dukla uspěla ve čtyřech z případných pěti zápasů? Snad jen hokejový zázrak. Obzvlášť, když všechna utkání boje o extraligu hostí olomoucká „Plecharéna“. „Další dva zápasy nás čekají doma, kluci se trošku nahecují,“ glosoval Ujčík.

V neděli a v pondělí se v zápise o utkání objeví jako domácí tým Jihlava. Fanoušci Dukly, s nimiž dorazí i maskot, dostanou polovinu stadionu. Co se změní dál? „Nezmění se nic. Bude to stejné, jak to bylo teď. V první řadě ale čekám, že nám domácí uklidí kabinu a budeme to mít blíže na led,“ pobavil kouč Jihlavy a šéf disciplinárky.

„Máme dva zápasy k dobru a potřebujeme udělat ještě dva. V neděli to ale bude další obtížné utkání. Nemyslím si, že to zase skončí 6:0. To určitě ne,“ dodal Jan Tomajko.