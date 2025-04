V prvním zápase baráže držela prvoligová Jihlava s Olomoucí krok až od druhé třetiny, o den později to bylo opačně. Po dvaceti minutách spustil favorit uragán. Podílel se na něm také obránce Jan Švrček, jenž gólem, asistencí i bitkou zkompletoval hattrick Gordieho Howa. V závěru si vyhlédl jihlavského Jana Strejčka, kterého bleskově poslal na led. „Bylo to rychlé,“ pousmál se trpce bek Dukly po vysoké porážce 0:6.

Jak vůbec bitka ve vašich očích vznikla?

„Byl tam takový spor u Beryho (Adama Berana), takže jsme se chytli. Proběhla výměna názorů, Fridrich se tam nějak vysmíval, takže jsem si na něj počkal. Dal mi krosček, vrátil jsem mu to a on samozřejmě spadl. Vyzýval jsem ho na bitku, bál se. Pak přijel ze strany Honza Švrček a bylo to rychlé.“

On je těžký kalibr, že?

„Jo. Já jsem už potom nemohl. Spadli jsme na led a bylo hotovo.“

Myslíte si, že si pro bitku doslova šel, aby zapsal Howeův hattrick?

„Nevím, co měl a neměl. Sledoval jsem svého hráče, kterého jsem vyzýval. Pak jsem se otočil a bylo to.“

Druhý zápas byl mnohem jednoznačnější než první. Jak takovou porážku koušete?

„Paradoxně jsme do zápasu vstoupili lépe než ve středu. Řekl bych, že v první třetině jsme byli trošku lepší. Nějaká šance tam byla, jenže nedali jsme gól. Ve druhé třetině nám tam spadla první branka. Nebudu říkat, že smolná, ale prošlo to od modré čáry. Pak se to už trošku sesypalo. Nějaký faul, další faul, síly odcházely... Napadalo to tam.“

Devatenáctý zápas za měsíc a půl...

Narostlo Olomouci sebevědomí?

„Samozřejmě. Když budou prohrávat nebo stav je vyrovnaný, jsou nervóznější. Bohužel jim tam padl první, druhý a pak i třetí gól a rázem byli úplně v klidu. Pak nás už rozebrali, když to tak řeknu.“

Zároveň často chodili do brankáře Berana. Je to jejich záměr?

„Bery chytá skvěle celou dobu. Třebíč, Vsetín i Zlín do něj šly a chtěly ho rozhodit. To stejné dělá Olomouc. Předtím to bylo play off, teď je to baráž. Střety tam prostě budou.“

Prohráváte 0:2 na zápasy a zatím jste dali jediný gól. Potvrzuje se, že je tento systém baráže nesmyslný?

„Budu to pořád omílat. Je to stejný už čtvrtým rokem a s prominutím čtvrtým rokem to stojí za hovno. My tady hrajeme asi devatenáctý zápas za měsíc a půl. Včera to bylo opravdu náročné, hrálo se osmdesát minut. Než jsme se dostali na hotel a na večeři, ani ne za 24 hodin jsme hráli znovu. Odešli jsme fyzicky. Když nemáme sílu, chyby se kupí. Na každém z nás vidím, i včetně mě, že tělo vypíná.“

Zbudou ještě nějaké síly do dalších zápasů?

„Teď odpočineme a další den máme nějaké rehabilitace. Uvidíme. Dáme se nějak dohromady a v neděli přijedeme na další zápas. My jim to nenecháme.“