Ujčík po třetí prohře: Už by to od brankáře chtělo i gól. Vyjeli jsme brzo, prošli jsme si park

Dobrá nálada ani vtipkování Viktora Ujčíka neopustily ani za současného stavu 0:3. U brankářů se klidně zastavme, kouč Jihlavy totiž nechválil jen Matěje Machovského, ale popíchl i toho svého. Znovu výborného Adama Berana.

„Musí na sobě trochu zapracovat. Bery chytá slušně, ale chtělo by to od něj občas už i nějaký vstřelenž gól. Je to alternativa do závěrečného power play, možná ho tam pustíme, aby zabral víc místa před Matějem,“ usmíval se Ujčík.

Jeho Dukla fakt nehrála špatně. „Byli jsme zbytečně nervózní,“ uznal trenér Olomouce Jan Tomajko. „Na pondělí se určitě musíme připravit lépe,“ přikývl útočník Mory Jakub Navrátil.

„Asi si mysleli, že je hotovo a že si to přijedeme jen odpinkat. Ale trošku narazili,“ konstatoval k povedenému startu „domácích“ jihlavský bek Filip Dundáček.

„Plecharéna“ sice nebyla vyprodaná do posledního puntíku (5013 diváků z maximálního počtu 5500), nicméně atmosféra byla vynikající. Představte si finále evropských pohárů ve fotbale. Plné kotle, barvy na stadionu hezky rozmělněné. Tentokrát sice z Vysočiny nedorazila přesně polovina, výletníků mělo být něco přes tisíc, ale hlasivkami zdatně sekundovaly tradičně skvělému kotli „kohoutů“. Věřte tomu, že si ve stotisícové metropoli udělají v noci z neděle na pondělí tuze příjemné velikonoční svátky.

„Popravdě jich přijelo hodně, což jsem si nemyslel,“ překvapilo Navrátila. „Oba kotle byly skvělé. Mám to rád, když přijde plný dům,“ pochvaloval si střelec vyrovnávací branky.

A nejen on. „Musím poděkovat lidem, opravdu jsme se díky nim cítili jako doma,“ podotkl Ujčík. Kabiny ani střídačky se ovšem neměnily, vše bylo při starém. „Bylo to dopředu dané,“ potvrdil.

Co ale nebylo při starém, byla logistika Dukly. „Vyjeli jsme dřív. Tak brzo, že jsme byli na zimáku ještě dřív než Olomouc a procházeli jsme se tady po párku,“ rozesmál se Ujčík. „Jistota je jistota,“ zareagoval kvapně Tomajko.

A k jistotě udržení extraligy stačí jeho mužstvu ještě jedna výhra. V pondělí večer může být hotovo.