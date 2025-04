Mandát po hattricku: K čemu to je, když jsme prohráli? Bylo to od nás špatné

Měl být hrdinou. Hattrick za necelých devět minut, ten se ještě nikdy nikomu v historii play off hokejové extraligy nepodařil. Jenže ani takové galapředstavení nestačilo Janu Mandátovi k tomu, aby po čtvrtém finále se spoluhráči z Pardubic slavil. Náskok, který pracovitý útočník v rekordním mžiku vybudoval, tým z východu Čech postupně poztrácel a s Kometou prohrál 4:7. „Takové zápasy se nesmí stávat. To je špatně,“ kroutil nechápavě hlavou autor tří branek.

Dáte hattrick, jenže pak se všechno sesype. Proč?

„Dostali jsme sedm gólů, to je jednoduchý. Wilíček (Roman Will) nás drží celé play off, my jsme mu tentokrát nepomohli. Bylo to od nás špatné. Je to play off, v něm už je jedno, jestli prohrajete 1:2 nebo 4:7. Jedeme k nám domů za vyrovnaného stavu.“

Ztratili jste v zápase nit, když se Kometa docvakla a duel na startu druhé části otočila?

„Nevím. Času bylo pořád spousta. Nahozený puk od mantinelu, hráč před bránou, ujeli nám dva na jednoho. Je to hokej, chyby se stávají. Ale nesmí se opakovat.“

Plynuly z přehnané lehkosti poté, co jste nasázel hattrick za osm minut, a tým byl v laufu?

„Nevím, jestli to bylo podcenění. Říkali jsme si, abychom najednou nechtěli dát gól všichni. Vyhráváme a prohráváme jako tým. V play off je jedno, kdo góly dá. Já jsem dal tři, ale prohráli jsme. K čemu to je?“

Takže vás kanonáda, která se zapisuje do dějin, ani trochu netěší?

„Je to hezké. Ale po takovém zápase a v takovém momentu se mi to hodnotí těžko. Možná na to budu pyšný po play off, ale aktuálně je to hodně hořké.“

Platí, že příspěvek vaší formace byl výrazný?

„To je to samé, těžko se mi hodnotí. Dařilo se nám, ale prohráli jsme. Je to fráze, ale… máme jeden cíl. Takové zápasy se nesmí stávat, to je špatně.“

Čím si vysvětlujete razantní změnu v obrazu obou utkání na brněnském ledě?

„Myslím si, že jsme měli ještě víc šancí jak ve třetím zápase, ale góly dali oni. Podíváme se na to. Máme dva dny odpočinku, v pátek to musí být výkon hodný finále. Samozřejmě podobné zápasy trenéři nemají rádi. Ale takový je sport, stát se může cokoliv a v tom je to hezké. Některé zápasy můžete bušit a skončí to 1:0. Jindy vystřelíte čtyřikrát od modré, jsou z toho čtyři góly.“

Souhlasíte, že vám ublížily zbytečné fauly ve třetí části za vyrovnaného stavu 4:4?

„Asi ano. Fauly jsem neviděl, nevím, jestli byli zbytečné, ale byli jsme v oslabení. I to musíme zlepšit. Máme na čem pracovat.“

Taky na přesilovce? Nevyužili jste pětiminutovou výhodu.

„Samozřejmě taky jeden z faktorů. Ale spíš se musíme zaměřit na chyby v defenzivě.“