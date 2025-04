To byl hokejový punk se vším všudy! Blázinec na ledě s hráči v transu vyprodukoval nevšední až anarchistický zážitek. Na konci čtvrté finálové bitvy slavili hokejisté Komety, největší aplaus sklidil čtyřgólový finský démon Arttu Ilomäki, jenž z velké míry obstaral brněnský triumf 7:4. Hattrick Jana Mandáta z první třetiny šel rázem stranou. Finálová série extraligového play off za stavu 2:2 pokračuje v pátek na východě Čech.

Za necelých 13 minut hry našvihal hattrick do sítě Michala Postavy a stal se rekordmanem extraligového play off. Útočník Jan Mandát doručil do cíle tři vysokojakostní pobídky Romana Červenky, vytáhl Dynamo do vedení 3:1. V tu chvíli a vzhledem k dřívějším zkušenostem ze série se mělo za to, že Dynamo zkušeně zavře zápas a doveze si domů mečbol. Jenže…

O první přestávce autor hattricku správně upozorňoval na pardubické chyby, které přinesly dva góly Komety v úvodním dějství. Na 1:1 a na 2:3. „Pouštíme je do strašného množství šancí,“ bědoval Mandát. V kabině asi nesledovali televizi, protože u toho, co se dělo po pauze, si muselo promnout oči i osazenstvo brněnské střídačky.

Čas 20:13 a Arttu Ilomäki z dorážky vyrovnává na 3:3.

Čas 20:22 a Jakub Flek zakončuje na 4:3.

Z brněnské arény se stalo šapitó, cirkusový večer nabíral na grádech. Hokej se proměnil v atraktivní divočinu, kterou neradi jen fanoušci defenzivního hokeje a… a trenéři.

Finálové hattricky 1999 Martin Procházka (Vsetín) 2001 Jiří Dopita (Vsetín) 2009 Václav Skuhravý (Karlovy Vary) 2025 Jan Mandát (Pardubice) Arttu Ilomäki (Kometa)

Snaha v rozvášněném duelu usměrňovat hráče byla výjimečně složitá. Nejspíš i z toho důvodu Adam Zbořil nebezpečně fauloval do hlavy Miloše Kelemena a pustil Dynamo do pětiminutové přesilovky. Gól z ní nepadl, domácí výtečně bránili, nicméně jejich sok získal převahu, kterou zúročil ve 37. minutě po Kondelíkově úprku Jiří Smejkal. Pro otřeseného Kelemena však úterní duel skončil, zastoupil jej Matěj Paulovič.

Ten pak přihlížel, jak Mandátův cenný počin ve 45. minutě dorovnává Arttu Ilomäki při Sedlákově dvouminutovém trestu. Finův gól vyslal Kometu do vedení 5:4 a hosté začali postupně odpadávat ze hry, což potvrzovali sérií faulů. Po vyloučení Jakuba Zbořila, jenž způsobil krvavé zranění Kristiánu Pospíšilovi, se za podrážení stejného hráče na totožné místo vydal Peter Čerešňák a kapitán Komety Jakub Flek zařídil odskok na klíčových 6:4.

To ovšem nebylo všechno, explozivní večer posunul do nevídaného kousku mistr světa Ilomäki, který švihem krásně prostřelil Romana Willa a svůj hattrick čtvrtým gólem zalil smetanou. Jisté je, že po páteční bitvě v Pardubicích se finálová sada přesune zpátky do Brna, jeden z týmů bude držet v rukách zlatý mečbol.