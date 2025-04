Nepříjemný omyl rozhodčích se podepsal pod zásadní okamžik. Ve 44. minutě sudí odpískali Janu Mandátovi faul vysokou holí v obličeji Petera Muellera. Jenže pardubický útočník nebyl hráčem, který brněnského střelce trefil do hlavy, byl jím další hráč v soubojí – brněnský Lukáš Cingel. Rozhodčí nebrali v potaz Mandátovu reklamaci a poslali domácí do čtyř. Co čert nechtěl, Jakub Flek zvýšil v převaze na zásadních 2:0. Do prázdné klece pak necelých pět minut před koncem pečetil Kollár. Hotovo, zlato do Brna!

Brněnští útočníci Jakub Flek (vlevo) a Arttu Ilomäki slaví druhý gól v sedmém finále play off • Pavel Mazáč / Sport