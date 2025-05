Blíží se třaskavý comeback? Varaďa potvrdil zájem o Kloka: Byli jsme ve spojení

Na Lukáše Kloka se Vítkovice vyptávaly už dříve, nyní ale případná dohoda nabírá mnohem reálnější obrysy. „Je mu 29, hraje špičkový hokej. Byl ve Švýcarsku, momentálně je bez smlouvy, a kdo by ho nechtěl do svého týmu? Je to Ostravák, kluk odtud. Hraje hokej od podlahy, je důrazný a umí i směrem dopředu,“ vyjmenovával Václav Varaďa.

„Dokážu si představit, že by v našem týmu mohl působit. Vím, že mu skončila smlouva, s jeho agentem jsem hovořil, i s hráčem jsme byli krátce ve spojení. Ať už hraje kdekoliv, přeju mu, aby se mu dařilo. Věřím, že ho to jednou přivane sem. Jestli to bude brzy, nebo později? To se uvidí,“ doplnil kouč tajuplně.

Svůj pohled na účastníka MS 2021 a olympijských her v Pekingu přidal při Varaďově instagramovém vysílání i vítkovický asistent Aleš Krátoška. „Hráčskou kvalitu má určitě obrovskou i díky zahraničním angažmá. Posbíral spoustu zkušeností a musím říct, že je opravdu kvalitní obránce. Bavíme se o potenciálním reprezentačním obránci,“ měl jasno padesátiletý trenér.

Kontroverzní minulost

Pokud se dohoda skutečně upeče, rozhodně se bude řešit. Rideře se po angažmá v Bernu může vrátit odchovanec a patrně jeden z nejlepších českých obránců v Evropě, ovšem stejně tak i hráč, který po vypuknutí války na Ukrajině dobrovolně podepsal smlouvu v ruské KHL.

S Nižněkamskem si podruhé plácl v létě 2023. V tom čase hrál v Putinově soutěži spolu s dalšími čtyřmi Čechy - Dmitrijem Jaškinem, Liborem Šulákem, Davidem Skleničkou a Rudolfem Červeným. Zatímco posledně jmenovaný si to nedávno namířil na Slovinsko, Šulák je momentálně kapitánem Vladivostoku a Jaškin naopak šéfuje Kazani.

Po únoru 2022 podepsal v Kontinentální hokejové lize i Slovák Samuel Buček, jehož přesun do Třince vyvolal vlnu nevole. Stejné reakce padaly k brankáři Júliu Hudáčkovi, který skončil v Kladně bez jediného odchytaného utkání. Také Vítkovice před rokem a půl přivedly hráče, jenž v zemi agresora v průběhu války působil. Francouz Yohann Auvitu se teď v Ostravě chystá na třetí sezonu.