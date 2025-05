Elitní Slovák, bývalý spoluhráč Crosbyho či extřinecký útočník. Kdo by mohl posílit Pardubice?

V Pardubicích ještě polykají zklamání z nedotaženého zlatého snu, dopad prohraného sedmého finále s Kometou se bude ještě nějaký čas hojit. To ale neznamená, že se v Dynamu přestalo pracovat. Vedle oznámených příchodů trenérů Filipa Pešána a Karla Mlejnka se dotahují hráčské přesuny. Oběma směry. Kdo by měl vkročit do pardubické kabiny během léta?