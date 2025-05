MS mi pár followerů hodilo, směje se vybučený Sikora. Co odchod do USA? Zatím nevím

Na bronzovém šampionátu zářil. V sedmi zápasech posbíral sedm kanadských bodů a k Ocelářům se vracel v laufu. Třinečtí trenéři toho využili, v závěru sezony z něj udělali nepostradatelného. Teď ale Petr Sikora neví, co bude dál. Možná zmizí za oceán, kde na něj vlastní práva Washington. „Zatím toho moc nevím, ale spíše budu v Třinci zůstávat, za což jsem velmi rád. Už se těším na začátek nové sezony,“ hlásí Sikora pro deník Sport a web iSport.cz.

V minulém roce jste na kempu Capitals říkal, že byste upřednostnil extraligu před juniorkou v zámoří. Platí to pořád?

„Určitě. Kdyby to bylo stejné i letos, chtěl bych pokračovat tady. Pro mě už asi nemá smysl jít do Ameriky zpět do juniorského hokeje, takže bych chtěl pokračovat tady.“

Hodně hráčů to ale má opačně...

„Chlapský hokej je chlapský hokej. V juniorce je spousta chyb a není to tak takticky svázané. Do života je určitě lepší hrát chlapský hokej, dříve se naučíte správným návykům. Sice nemáte takový prostor, protože v kanadské juniorce dostanete strašně velký ice time, ale celkově je to u juniorů takové rozlítané.“

Zmínil jste návyky, ale nedá mi to. Nezvykl jste si na dospělý hokej až moc? Nasbíral jste hodně vyšších trestů, posvítila si na vás i disciplinárka...