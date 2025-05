V Pardubicích byl nechtěný. Teď se Košťálek vrací jako bek, kterému těsně uniklo MS

Jsou to ale veletoče. Jan Košťálek (30) byl přesně před rokem odejit z Pardubic, ačkoli mu v klubu běžela dlouholetá smlouva. Ofenzivní bek si odskočil na roční hostování do Vítkovic, po němž se na východ Čech nečekaně vrací. Pravda, sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora Košťálkův comeback avizoval právě při loňském loučení, v průběhu sezony však přímo majitel klubu Petr Dědek dával najevo, že s 30letým obráncem v organizaci příliš nepočítá.

„Chtěl bych Honzovi poděkovat za tři sezony v dresu Dynama. Odvedl tu kus práce. Nyní se naše cesty na rok rozejdou a já věřím, že se za rok znovu spojí. Honzovi přeji úspěšný ročník,“ sděloval sportovní ředitel Sýkora loni téměř na den přesně. Pražský rodák uzavřel s Pardubicemi v březnu 2022 pětiletý kontrakt, jenž vyprší na jaře 2027.

Během turbulentní sezony Dynamo předvádělo v základní fázi nepřesvědčivý hokej, v únorovém rozhovoru pro iSport Petr Dědek naznačil, že pro Košťálka nevidí v novém ročníku místo.

„Honza Košťálek má ve smlouvě garantováno, že do konce února může odejít, kam bude chtít. Jinak se vrací. Na druhou stranu, klíčové pozice ofenzivních beků máme obsazené, Není tajemstvím, že pro příští roky jimi jsou Peter Čerešňák a Daniel Gazda. Oba praváci. Myslím si, že Honza Košťálek si bude spíš hledat místo, které odpovídá jeho představám. Aby mohl hrát přesilovku. U nás takový prostor teď mít nebude,“ zmínil Dědek.

Věci se však postupně začaly výrazně měnit, ačkoli měl proti hráči zprvu výhrady i vítkovický kouč Václav Varaďa, Jan Košťálek zůstával nad věcí, poctivě pracoval a dál byl povoláván na akce evropské Tour. Do poslední chvíle mohl uvažovat o účasti na mistrovství světa. Ve finále přípravy reprezentace se nakonec omluvil z rodinných důvodů. Ale formu měl velmi solidní.

Takže pár dní poté, co Dynamo oficiálně oznámilo příchod Daniela Gazdy, rozhlašuje další přírůstek, byť jde o hráče, jenž mu smluvně patří.

Dynamu dám všechno

Faktem ovšem je, že „přesilovkových“ obránců s pravým držením hole je nyní v týmu víc, než bývá obvyklé: Peter Čerešňák, Daniel Gazda, Jan Košťálek. Přičemž Dynamo obvykle hrává v početní převaze jen s jedním bekem. Navíc se už dlouho spekuluje o zájmu Pardubic o Miguela Tourignyho ze Žiliny. Což je další ofenzivní zadák a taky pravák.

Každopádně někdejší bek Sparty už na sebe opět obléká pardubický merch. „Jsem hrozně rád a vděčný, že jsem zpátky a že můžu zase hrát za tenhle klub. Mám mu co dát. Dám mu všechno, co mám,“ poznamenává ve videu na klubovém webu.

Za svých časů býval v kabině strážcem kasy, je otázka, zda se do pozice vrátí. „Zatím jsem to neřešil, jsem zvědavý, jak se k tomu postaví pokladník…“ usmál se.

Jakmile se s vítkovickým týmem v Pardubicích ukázal jako soupeř, bral zápas nevšedně. „Když jsem sem přijel, hned to na mě dýchlo. Atmosféra, fanoušci… Je to tu neskutečné, taky s klukama jsem na ledě občas prohodil slovo. Bylo to fakt speciální,“ prohlásil s tím, že bývalým a dnes už opět současným spoluhráčům v play off držel pěsti. „Koukal jsem na kluky a fandil jim,“ ujistil. Na východě Čech bude rozšiřovat sumu 173 utkání a 111 bodů (23+88).

Během tří sezon v Pardubicích získal stříbrnou i bronzovou medaili, dvakrát byl u triumfu v základní části extraligy. „Honza Košťálek se vrací do Dynama na základě platné smlouvy, kterou s Pardubicemi uzavřel. Věříme, že se mu u nás bude znovu dařit a předvede, že je pro tým platným hráčem. Koštěmu k návratu přejeme hodně štěstí a ať se mu v sezoně daří,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.