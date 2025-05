Konečný o odchodu z Brna: Musím myslet i na sebe. S panem Jágrem jsem nemluvil

Získal extraligový titul, v play off byl důležitým článkem týmu. Přesto z Brna na vlastní žádost hned po roce mizí. Jakub Konečný (22) chce vyšší ice-time, než mu mohla garantovat Kometa. S kladenskými Rytíři, jejichž plány mu předestřel nový generální ředitel Tomáš Plekanec, podepsal tříletý kontrakt. „Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale musím myslet i na sebe,“ říká rychlonohý křídelník v rozhovoru pro iSport.

Už v rozjeté sezoně, která nakonec skončila zlatou tečkou, byl na odchodu. O Jakuba Konečného měla eminentní zájem Olomouc. „Pravděpodobně bych tam šel,“ připustil dravý útočník. Tehdy ho ještě Kometa, kam se vrátil po letech ve Spartě, nepustila. Nyní po sezoně už jeho přání na změnu dresu vyslyšela. Jen místo celku z Hané ho uvolnila do Jágrovy organizace, která se ozvala hned po Novém roce. „Pro mladé hráče je to ve velkých klubech těžší,“ ověřil si ve Spartě i v Brně.

Jde vám primárně o to, že byste měl mít v Kladně na ledě víc času?

„Ano, je to ten nejhlavnější důvod. Nikdo vám samozřejmě předem nic nezaručí, ale po debatě s panem Plekancem (ředitelem Rytířů) je vidina, že bych tam větší prostor mohl dostat. S panem Jágrem (majitelem) jsem v kontaktu nebyl. Zatím ani s panem trenérem Čermákem. Smlouvu jsem podepisoval s panem Burgerem (sportovním manažerem). Jsem namotivovaný, je to pro mě takový restart.“

Jak si malujete svou roli v mužstvu?

„Na to se těžko odpovídá. Prostě věřím, že dostanu prostor na to, abych mohl ukázat, co ve mně je a splatím důvěru klubu a trenérů. Snad by mohla přijít i šance v přesilovce. V Kometě jsem dostal jedinou pořádnou příležitost v úplně prvním přípravném zápase. Pak už nepřišla, což respektuju. Ale mrzelo mě to. Sezona byla nahoru dolů a nakonec dopadla nejlépe, jak mohla. Po dlouhé době jsem se vrátil domů do Brna, za což jsem byl hrozně rád. Ale není to úplně všechno. Člověk musí myslet trošku i na sebe.“

Pro mladé hráče je těžké se probojovat

V Brně jste zažil něco podobného jako předtím ve Spartě. Mladý hráč to v tak velkých a ambiciózních klubech těžké, že? Do prvních dvou útoků se dostane jen velký talent.

„Souhlasím. Pro mladší hráče je to tam těžší. Brno mě chtělo delší dobu, myslel jsem si, že se probojuju k větší roli, než jsem měl ve Spartě. Ale to se nestalo. Přicházel jsem za trenéra Modrého, možná mi změna úplně nepomohla.“

Měl jste smlouvu ještě na další ročník, plus případnou opci. Klub vás nechtěl udržet?

„Nejdřív jsem počítal s tím, že v Brně zůstanu. Lidí, kteří mi říkali, ať neodcházím, bylo víc. I z vedení Komety. Po sezoně se to začalo řešit. Brno mě vyloženě nechtělo pustit, ale pochopili, jak jsem viděl sezonu já ze svého pohledu. Věřím, že se nerozcházíme ve zlém. Návratu bych se jednou nebránil. Doufám, že jsem si tímto krokem nezavřel dveře.“

Kladno hrává každý rok na spodku tabulky. Máte pocit, že by to mohlo být už další sezonu jinak?

„Podle toho, kolik kvalitních hráčů přivedli, je vidět, že plány jsou úplně jiné. Věřím, že to společně zvládneme a dostaneme se do play off. Znám tam pár kluků, se kterými už jsem si v kariéře zahrál. Psali jsme si, těším se na ně. Jsem rád, že nejdu do úplně neznámého prostředí. Je nepříjemné, že se zase musím v Brně sbalit a všechno přestěhovat, ale hokej je kočovný sport. Neberu to jako komplikaci. Pravděpodobně budu bydlet v Kladně.“