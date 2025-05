Šampion Postava odchází z Komety. Gólman asi podepíše v NHL. Kdo má zájem?

Už je to jistá věc. Kometa přijde o strůjce zlatého úspěchu. Kádr extraligových šampionů podle informací deníku Sport a webu iSport opustí brankář Michal Postava (23), jehož famózní výkony v play off zaujaly i kluby NHL. Uchazečů o jeho služby je za mořem víc, údajně by mohl zamířit do Detroitu. Ve hře byly (jsou) také Edmonton Oilers a Utah Mammoth.