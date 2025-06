Přestupový Zimák: Kam Sparta chodí na tyhle posily? A kdo z beků opustí Pardubice?

Hokejová Sparta začala představovat nové severoamerické přírůstky. Pokud sečteme starty nových pražských posil v elitní světové lize, dostaneme se na úctyhodnou tisícovku. Problém je, že to všechno již bylo a proběhlo. Je to minulost.

Obránce Mark Pysyk a centr Devin Shore jdou do extraligy, protože v NHL přišli o pozici.

Bude to stačit na nejvyšší českou soutěž?

Budou tihle hráči dostatečně hladoví?

Vsadila Sparta na pravé vítězné typy, které dohromady sehrály ve Stanley Cupu osm bezgólových utkání?

Podcast Zimák se na obě čerstvé akvizice detailně podíval a využil i reakcí lidí, kteří oba hráče dobře znají. Na přetřes přijde otázka pokračování Michala Kempného a odchod Miroslava Formana do Kladna. Najde se tam?

Probírají se i Pardubice, kde je oficiálně potvrzený Vladimír Sobotka. Jakou dostane roli? A pak je tu obrovský přetlak mezi beky, kdo půjde z kola ven? Zůstane David Musil?

Dostali jsme se i k dalším přestupovým šlágrům, mezi něž patří i navrátilec do extraligy Jakub Galvas. Vymaní se ze škatulky hráče, jenž zcela nenaplňuje velký potenciál? A proč to je v rodině Galvasových téma? Náleží totiž i k mladšímu Tomášovi, obránci Liberce, jenž by podle Radka Dudy potřeboval mnohem víc pracovat.

