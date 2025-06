Nový sparťan Sirota: Hokej je obchod s bílým masem. Studoval byznys, řeší i politiku

Jakmile Hanáci na jaře zahučeli do baráže, několik prstů se natáhlo jeho směrem. Někteří olomoučtí příznivci měli za to, že po zimním podpisu se Spartou se Jakub Sirota dostatečně nevyhecoval do zbytku sezony. On sám takovou verzi rázně odmítá. „Že bych nějak skrečoval olomouckou misi, to vůbec,“ uvedl, než se rozpovídal o bohaté sadě mimohokejových aktivit.

Kdy jste měl o Spartě jasno?

„První kontakty i s ostatními týmy proběhly vloni v létě, rozhodování pak kolem Vánoc. Přemýšlel jsem nad zahraničím, určitě mě lákalo ho zkusit, ale samozřejmě možnosti až takové nejsou. Podobný význam jako Česko by dávalo asi Švédsko nebo Švýcarsko, ale vím, že u hráčů jako já se tyto země řeší trošku později. Karty už byly rozhozené, Sparta mi dávala smysl.“

Jaká jsou tedy vzájemná očekávání?

„Samozřejmě je máme nastavené, co bych chtěl já a co tým. V Olomouci jsem dostával hodně příležitostí, ve Spartě šanci určitě taky dostanu, o to bych se nebál. Můžu si získat stejnou roli, ale nebude to hned. Zároveň tady člověk může roli rychle ztratit, když nebudou výsledky nebo výkony. S trenéry se zatím poznáváme na lidské úrovni.“

Jdete do Prahy i za osobním rozvojem?

„Určitě, každý se chce posouvat. Svou hru bych chtěl dostat do fáze, kdy nedělám během zápasu velké chyby. Člověk je samozřejmě udělá, ale v Olomouci jsem měl většinou v zápase jednu chybu, co nás mohla stát gól. Budu se snažit být maximálně konstantní, možná trošku víc konzervativní.“

Koho ze sparťanských obránců jste dosud vnímal jako inspiraci?

„Všechny leváky v klubu. Ať je to Kuba Krejčík, který hrál na přesilovce, má přehled, přemýšlí nad hrou, vnímá ji. Dělá jednoduchá rozhodnutí, ale jsou vždycky správná. Taky Kempes (Michal Kempný) je výborný, tranziční bek. Dále Mora (Michal Moravčík), bylo co okoukat.“

Přesun ze „studentské“ Olomouce do hlavního města vás nerozhodí?

„Je to změna, ale ne zásadní. V Praze jsou super možnosti ke kvalitnímu jídlu, spousta restaurací.“

A na stravu si potrpíte.

„Zásadní je hlídat si makronutrienty, to je středobod pyramidy. Když se člověk během dne podívá na jídelníček, chce mít určitý počet bílkovin nebo sacharidů, vnímám to každý den. Až se s manželkou zabydlíme, ještě zlepšíme ingredience a kvalitu jídla.“

Výplaty v Česku se zvyšují

Takže si počítáte kalorie?

„Nikdy jsem si stravu nezapisoval, ale mám přehled, kolik má zhruba kuřecí prso bílkovin, jestli potřebuju přidat, nebo ubrat. Ať dosáhnu standardu, který bych měl mít na svou váhu.“

Sparta vyhlásila přestavbu, mění kádr. Co s vámi dělá, že smlouvám navzdory v tomto konkurenčním prostředí vlastně nemá hráč nic jistého?