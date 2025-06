Jeřábkovu nohu drží železo, hledá angažmá: Přednost má extraliga. Nejvíc se mluví o...

Překonal následky vážného zranění, ale musel si sáhnout hluboko. „Tohle je asi nejdéle, co jsem s něčím laboroval. Už tam nic není, ale prostě to trvá,“ líčil Jakub Jeřábek, který se vážně zranil loni v březnu. Naskočil v říjnu, jenže přišly další problémy. Teď se chystá na comeback. V Třinci mu skončila smlouva, už s ním nepočítají. „Hledám jinde, ale nic konkrétního neřeknu, protože sám nevím,“ pověděl deníku Sport 34letý bek. Z možných zájemců se nejvíc mluví o jeho rodné Plzni.

Při nešťastné srážce u branky utrpěl na konci základní části sezony 2023/24 otevřenou zlomeninu lýtkové a holenní kosti. Jakub Jeřábek se dával do kupy téměř osm měsíců. Vžil se do role diváka a fanouška, během minulé sezony sehrál jen 23 utkání. „V půlce prosince jsem vypadl znovu, ale před play off se cítil dobře. První třetina, nevinný střet a zase,“ vyprávěl. V souboji si znovu poranil nohu. Na ledě nepobyl ani devět minut.

S Oceláři se rozešli

„Neměl jsem to dohojené. Když má kost dorůst víceméně ze vzduchu, doktor říkal, abych počítal tak rok, rok a půl. Napřed myslíte, že hodně přehání, ale pak zjistíte, že ví, co povídá. Všechno drželo. Noha, i tyč, kterou v ní mám. Ovšem vaziva, která mají zvápenatět, se natáčením nohy narušila a potrhala,“ popsal elitní obránce. A pokračoval: „Bolelo to jak čert. Riziko bylo vždycky a bude pořád, dokud se to stoprocentně nezahojí. Šest měsíců, které od konce minulé sezony do začátku nové mám, je dostatečně dlouhá doba.“

Hrál na dvou mistrovstvích světa a olympiádě 2022. Z Plzně se přes KHL vypracoval do NHL a zase zpátky. V zámoří vystřídal Montreal, St. Louis a Washington, v roce 2018 byl členem týmu, který získal Stanley Cup. V NHL sehrál 37 utkání, mihl se ještě v Edmontonu, ale v lize za něj nenastoupil. Poslední tři sezony strávil v Třinci a dvakrát získal extraligový titul. Pokračovat už nebude. Zadní řady Ocelářů navíc doplnili Jakub Galvas a David Musil.

„Skončila mi smlouva, ale oficiálně jsme se nerozešli, ještě to nevydali.