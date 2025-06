Druhý pokus Kometě klapl, Stezka nahradil mistra: Skvělá domluva. Těší se na šoumena

Porážka 1:4 s Tampou Bay Lightning nejspíš zůstane jediným startem Aleše Stezky v nejlepší soutěži světa. Čekal jistě víc, ovšem štace v Brně také není k zahození. Plzeňský rodák podepsal tříletou smlouvu a bude navazovat na skvělou práci Michala Postavy, strůjce mistrovského titulu. Gólmanský mini tým s ním vytvoří slovinský mazák Gasper Krošelj a talentovaný Jan Kavan.

Příchod byl v plánu už loni, ale klapl až letos. Za mořem už neviděl osmadvacetiletý gólman perspektivu, v Seattlu začali preferovat jiné brankáře. Mladší. Fina Niklase Kokka či Švéda Victora Östmana. Oba působili s bývalým brankářem Liberce či Vítkovic na farmě v Coachella Valley Firebirds. „Nahoře“ navíc celou sezonu chytali Němec Philipp Grubauer a Američan Joey Daccord. Rvát se třetí rok o místo v sestavě mezi tolika vlčáky? V tom už neviděl Stezka smysl.

Jelikož Brno záhy obnovilo předešlý kontakt, došlo k rychlé dohodě. „Vyřešili jsme otázku brankoviště. Přichází k nám kvalitní gólman s dlouhodobější perspektivou,“ uvedl majitel klubu Libor Zábranský. Po Postavově odchodu do Detroitu se Kometa podle našich informací rozhodovala mezi Stezkou a Markem Langhamerem (30), který skončil ve švédském Malmö. Prioritou byl nicméně první jmenovaný.

Pro Stezku půjde o čtvrtou extraligovou štaci. Seniorskou kariéru na nejvyšší úrovni startoval v Chomutově a v Liberci, jméno si udělal následně ve Vítkovicích. Tam se stal před dvěma lety nejlepším gólmanem extraligy a skočil po lasu z Ameriky. Po většinu času působil na farmě v Coachella Valley.

Což už mu do budoucna logicky nestačilo. Nastal čas k návratu do Česka. „Začali jsme s mými agenty a rodinou řešit, co dál. Oslovil mě pan Zábranský s tím, jestli bych měl zájem podepsat smlouvu v Kometě,“ popsal brankář pro klubový web. „Jednání byla velmi příjemná, pozitivní a na rovinu musím říct, že domluva byla skvělá, rychlá a korektní. Líbila se mi vize z pohledu do budoucna. Už před časem jsme se spolu bavili, ale rozhodl jsem se ještě zůstat v zámoří. Jsem moc rád, že se pan Zábranský znovu ozval a já se tak mohu stát součástí klubu s velkou tradicí a skvělými fanoušky.“

Velkou jízdu play off Stezka sledoval, Kometě prý titul přál. V novém týmu se fyzicky poprvé objeví příští středu. Spoustu hráčů zná už z dřívějška. S Peterem Muellem oblékal vítkovický dres. „Těším se také na Honzu Ščotku, to je bavič, velký drak. Pak Šimon Stránský, Tomáš Bartejs, mladého Libora Zábranského jsem zažil v reprezentaci, Kuba Flek je místní šoumen, to je taky borec. Na dálku cítím, že je to fakt skvělá parta, na kterou se moc těším,“ shrnul Postavův nástupce.