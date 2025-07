V Dynamu nezapadal do představ, žhavé zboží ulovil rival: Velká očekávání

„Hráč s obdivuhodnou historií a velkými zkušenostmi z nejlepších lig na světě,“ cení si akvizice ve vyjádření pro hradecké stránky kouč Tomáš Martinec.

Když klubům předával vizitku, stálo v ní padesát startů v NHL, povedená představení v kdysi renomované KHL i titul extraligového šampiona s Pardubicemi. Radilova minulost je prošpikovaná zajímavými úspěchy, nicméně v uplynulém ročníku už čtyřiatřicetiletý útočník nepatřil mezi základní pilíře sestavy Dynama.

V play off v šesti zápasech vůbec nenastoupil, nezapadal ani do představ nového trenérského štábu. Východočeši se proto po nevydařeném finále proti brněnské Kometě s někdejší oporou rozloučili. V tu chvíli se inteligentní křídelník proměnil ve žhavé zboží. Na extraligovém trhu o něj panoval výrazný zájem.

Služby bývalého hráče San Jose značně poptávali v Karlových Varech nebo v Mladé Boleslavi, tázat se měl Liberec. Spekulace hovořily také o Kladnu, Rytíři však od konce dubna přivedli už čtrnáct nových jmen, z toho osm do ofenzivy. V tahanici o Radila tak nakonec uspěl až Mountfield.

Anketa Kdo nejlépe posiluje před sezonou? Kometa Pardubice Sparta Třinec Kladno

„Klubů, které Lukáše chtěly, bylo určitě víc. Je to hráč, který musí hrát v prvních dvou pětkách, aby měl roli, dostal prostor. Pak to týmu vrátí. Není posilou do třetí brázdy, aby hrál dvanáct minut za zápas a čekal, než se dostane na led,“ zhodnotil už v minulém týdnu expert podcastu Zimák Jaroslav Bednář.

Hradec se bude snažit Radilovi patřičnou vytíženost poskytnout. „Lukáš má velkou chuť ukázat, že zvládne být stále rozdílovým hráčem, a samozřejmě my od něho čekáme zvýšení naší produktivity a zkvalitnění přesilových her. Je to super kluk do kabiny, pevně věřím, že bude jedním z tahounů mužstva, a moc se těším na spolupráci,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Z Radilova pohledu jde o logické řešení. Z Prahy má východočeské město v dobrém dopravním dosahu, což při jeho rozhodování hrálo zásadní roli, s partnerkou aktuálně očekávají narození potomka. Forvard navíc nesměřuje do úplně neznámého teritoria. Než se jako mladý hráč naplno usadil v Pardubicích, v šesti zápasech naskočil za Hradec v rámci prvoligového hostování.

Pohyb na extraligovém trhu třaskavým podpisem neskončil. Ambiciózní mančafty nezahálejí, Sparta zlanařila finského mistra světa Mikaela Seppälu, který ještě podpořil konkurenci v defenzivě. Naopak v Třinci skončil obránce Jakub Jeřábek, jehož při dvouletém angažmá limitovala zranění.

Hradec Králové

Příchody

T. J. Melancon (o) - Liberec

Pavel Šimek (ú) - Charlottetown (QMJHL)

Markus Nenonen (ú) - Plzeň

Petr Hašek (ú) - Vítkovice

Martin Kohout (ú) - Olomouc

Ondřej Dlapa (o) - K. Vary

Petr Šenkeřík (o) - Kladno

Lukáš Radil (ú) - Pardubice

Odchody