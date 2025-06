Litvínov nezhasne! Legendy zachraňují Chezu. Uděláme maximum, musíme pracovat, říká Reichel

Napřed zděšení, záhy mobilizace. V pátek společnost Orlen Unipetrol oznámila, že po příští sezoně v Litvínově skončí jako většinový akcionář. Fanoušci už po prvotním šoku vymýšlejí nápady, jak tradiční klub zachránit. Padnout ho nenechají ani hokejové legendy. „Není nám jedno, co se děje. Orlen něco vyhlásil a my musíme pracovat. Budeme se snažit s tím něco udělat,“ sdělil deníku Sport a webu iSport bývalý útočník a trenér Robert Reichel.

Litvínov nezhasne! Tak zní výzva příznivců „Chezy“ na jejich facebookovém profilu. Chtějí oslovit miliardáře, sami přispět penězi. I velikáni klubu začali hledat cesty, jak zajistit, aby hokej na úpatí Krušných hor mohl žít, až petrochemický gigant odpojí finanční toky. „Vytvořili jsme skupinu deseti lidí. Uděláme maximum, aby hokej v Litvínově zůstal,“ pravil Robert Reichel.

Stejný cíl sledují i další velikáni. Martin Ručinský, Jiří Šlégr. Ale nejde jen o bývalé hokejisty. „Jsou tam i další lidé, kteří můžou pomoct a jimž není situace lhostejná. Chceme zapojit spolek, město, zahrnout novou halu, všechno, aby to mělo smysl. Ne, že se jen na rok nebo dva něco zalepí. Provedeme to tak, že když už se něco bude dělat, tak se vším všudy,“ připomněl olympijský vítěz a kapitán mistrů světa.

Rozhodnutí Orlenu přišlo náhle. Ale nikoli bez varování. Bylo důsledkem akcionářské situace, která se nějakou dobu hrotila. Polský gigant vlastní 71 procent klubu, 20 patří městu Litvínov a zbývajících devět sportovnímu spolku, který od roku 1990 vlastní extraligovou licenci. Akciová společnost HC Verva vznikla o šest let později a licenci nevlastní. Spolek je přitom samostatný subjekt, který řídí mládež a s klubem spolupracuje na základě rámcové smlouvy, za což dostává zaplaceno. HC Verva musí veškeré kroky provádět s požehnáním akcionářů.

Před rokem došlo k výměně vedení polské rafinérské společnosti a následně osob, které mají na starost litvínovský hokej. Začátkem května vydal Orlen Unipetrol prohlášení, v němž jako majoritní vlastník žádal intenzívnější zapojení a otevřenější a konstruktivnější spolupráci všech akcionářů litvínovského klubu. Ten chtěl podepsat smlouvy s Orlenem na pět let. Podmínkou druhé strany byl vstup do mládeže a přepis extraligové licence na Vervu se zárukou, že ji většinový vlastník neodvede jinam. Aby se předešlo situacím jako v roce 2013, kdy Mountfield přesunul extraligu z Českých Budějovic do Hradce Králové.

Jednání prý trvala půl roku a nikam nedospěla. Orlen se nejprve vyjádřil v květnovém prohlášení, v závěru minulého týdne informoval na valné hromadě Vervy Litvínov, že s podporou po nadcházející sezoně končí z ekonomických důvodů a kvůli situaci v petrochemii. Ale spíš asi nehodlal dál platit za něco, k čemu nemá klíče. Město navíc před časem vyměřilo Orlenu vyšší sazbu daně z nemovitosti. Odhaduje se, že rozdíl odpovídá částce, jaká by zaplatila litvínovský hokej.

Polský gigant uvádí, že přispíval 60 miliony korun ročně. Od covidu byla částka nižší. Litvínovský klub je zlaté vejce. Nicméně sehnat takové peníze není jednoduché nikde. „Naděje vždycky bude,“ věřil Reichel. „Uvidíme, jak to dopadne. Je před námi hodně práce. Ale zatím je to čerstvé, nechci předbíhat,“ řekl.

Odmítá, že by nejistota měla ovlivnit výkony hráčů v příští sezoně. „Věřím, že tohle zvládnou. Jsem domluvený s bratry Kašovými, Matúšem Sukeľem. Nic takového nehrozí a na hokej to nebude mít vliv. Hlavně, ať kluci hrají a soustředí se na hokej, což myslím, že tak i bude. Jsem s nimi v kontaktu, kdykoli se něco objeví, volají mně, všechno spolu řešíme,“ uvedl.

Na zajištění rozpočtu nemají v Litvínově rok. Tyhle věci musí rozčísnout do tří, čtyř měsíců. O nových smlouvách se vyjednává mnohdy od října a listopadu. Potom se začnou podepisovat předběžné dohody a uplatňovat opce. Jde o to, aby se hráči nerozutekli a tým se nerozpadl. Taky je jasné, že případný nový majitel bude chtít i licenci. Tady klíč drží spolek spravující mládež.

„Všichni chtějí, aby hokej v Litvínově zůstal. Legendy a místní lidi chtějí za hokej bojovat. Udělají maximum,“ ujistil Reichel. Jestli se to podaří, jenom dobře.