Král: NHL? Museli by se zranit Karlsson nebo Letang. Kometě dal přednost před Švédskem

Poslední rok ve Wilkes Barre/Scranton Penguins byl prý fajn. V 63 zápasech udělal 30 bodů (7+23), nastupoval v přesilovce. S trenéry i se spoluhráči měl Filip Král dobrý vztah, na ledě dostával hodně prostoru. Nicméně pochopil, že cesta nahoru do pozice, kam se typologicky hodí, je uzavřená. „Museli by se zranit Karlsson nebo Letang, abych hrál třeba druhou přesilovku. A to se za celou sezonu nestalo,“ líčí kreativní obránce.

Už jste si v hlavě uzavřel Ameriku?

„Člověk nikdy neví, co se může stát. Momentálně je to pro mě uzavřená věc. Zkoušel jsem to podruhé a teď už řeším hlavně působení v Kometě. Měl jsem i nabídku ze Švédska. Rozhodoval jsem se mezi těmito dvěma možnostmi. Ve Finsku už jsem byl, tam jsem jít nechtěl. Dávalo mi větší smysl jít zpátky do Česka. Čekal jsem ještě na Švýcarsko, ale nic se neobjevilo. Extraliga se za poslední dva roky hodně zvedla.“

Tušíte, co vám chybělo, abyste se stal pevnou součástí celku NHL?

„Asi hra do obrany. Nedá se říct, že bych propadal. Ale protože nejsem tolik důrazný, oni tam na pozici pátého šestého beka vezmou někoho jiného, kdo hraje i oslabení. Nahoru víceméně povolávali jenom takové kluky. Kdybych vyloženě chtěl, mohl jsem v Americe zůstat. Ale cítil jsem, že je asi čas vrátit se do Evropy.“

Defenzivní obránce už se z vás asi nestane, že?

„Už se asi nepředělám. Typologicky se na pozici šestého beka úplně nehodím. Do obrany hraju furt stejně. Myslím, že hraju kvalitně hokejkou a snažím se hráče nabruslovat. Obranu si dělám svým způsobem. Stylem, který mi vyhovuje. Pak je na trenérovi, jak je s tím spokojený.“

Trenér mistrů Kamil Pokorný je na pořádnou defenzivu hodně háklivý…

„Kamila jsem zažil v Brně už dřív, známe se. Víme, co od sebe máme čekat. Není důvod, abychom spolu nějak bojovali. V play off vyhrává ten, kdo hraje líp do obrany. Rozhodují detaily. To ukázala letos Kometa a v sezonách předtím Třinec.“

Jakou jste měl sezonu na farmě Penguins?

„Z osobního pohledu super, byl jsem hodně spokojený. Užil jsem si to, hrál jsem přesilovku. Měl jsem dobrý vztah s trenéry, se spoluhráči. Ten rok utekl hrozně rychle. Fakt se mi tam líbilo. Nechodil jsem akorát na oslabení, na to měli svoje kluky. Hlavně ke konci základní části a v play off mě trenéři hodně využívali. Navíc jsem už byl starší, takže jsem nebyl ze všeho tolik vystresovaný.“

Dostal jste povolávák nahoru?

„Poslední týden v základní části NHL. Měl jsem hrát závěrečný zápas, ale nakonec to nedopadlo. Po týdnu jsem se vrátil na farmu.“

Potkal jste se v AHL s Alešem Stezkou, novým gólmanem Komety?

„Seattle hraje jinou divizi, nepotkali jsme se. Gólmansky jsem Aleše pořádně neviděl. Jenom vím, že je obrovský. (úsměv) Něco v NHL odchytal, určitě bude kvalitní brankář.“

Připravujete se s brněnským týmem?

„Mám individuál. Ale z Blanska to mám kousek, takže dojíždím na společné akce jako je tenisový turnaj, box s Tomášem Hronem a podobně. Na box moc nejsem, spíš tam chodím, abych se viděl s klukama. Ale na kondičku je to taky dobrý.“